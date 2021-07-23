【MIRROR X ERROR】「前妻」入屯門通宵排隊塞爆商場　姜濤扮靚準備與「老婆」見面

▲ MIRROR X ERROR屯門東奧活動舉行在即，「前妻」通宵排隊塞爆商場。

人氣超高的男團MIRROR與ERROR在今日（7月23日）中午將全員齊集屯門市廣場，出席ViuTV的東京奧運的造勢活動。今次是MIRROR與ERROR 16子爆紅後首次齊人合體公開現身，因此大批Fans由昨日上午起已陸續抵達現場通宵排隊，務求佔據最佳位置與「老公」見面。

而一眾「前夫」們亦表現大方體貼，在群組向眾人送上溫馨提示。

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▲ 粉絲各出奇謀霸位。（網上圖片）

粉絲通宵霸靚位

其實自從公佈MIRROR與ERROR兩隊合共16位成員，將於今日中午齊齊現身屯門市廣場後，引來廣泛討論。身處屯門的居民擔心市中心會被粉絲逼爆淪陷，而一眾粉絲「老婆」們則開始做好準備，提早到場霸位，希望能夠在最佳的位眾目睹偶像的風采兼為其造勢。

早於昨日上午、活動正式開始前的24小時前，已經有粉絲陸續到場霸位。商場方面在中庭位置以圍板和圍欄劃出活動範圍，各人的粉絲則在各圍欄外以真人或者放置物品來佔位置，而中庭上方的玻璃欄杆旁邊亦有粉絲聚集。

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▲ 一早已經塞滿商場。（網上圖片）

礙於商場未能24小時營運，粉絲於午夜時份、商場關門時需要離開，有人後然堅持留下物品來霸位。

除常見的矮凳、環保袋等，還有人出奇制勝以寫名的口罩霸位，實在是大開眼界。

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▲ 商場一開門，眾人應聲跑出。（影片截圖）

進佔屯門市廣場

在今日清晨、商場大門一開，在附近租住酒店梳洗好，甚或一直站在商場門外的粉絲一湧已上，再度進佔屯門市廣場。

有網民分享清晨五時多在商場內拍攝的照片及影片，裡頭人來人往，跟周末高峰時間的商場無異。

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▲ 清晨五點屯門市廣場內的情況。（影片截圖）

不少「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的「前夫」亦有陪同另一半到場支持偶像，在群組上直擊現場情況的「前夫」還體貼地送上溫馨提示：「各位兄弟姐妹，前妻前夫們，安全第一，遠離危險，小心玻璃同欄桿，齊齊整整，一個都不能出事。撐住呀！」

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▲ MIRROR十二子久違的公開活動。（instagram圖片）

另外「前夫」版主更逐一列點：

-請各前夫避免進出新界西北部，盡量向本港東南面前進，確保地勢平衡

-如果你本身住係屯門，請於家中儲存足夠糧食，手制要叉足電，搵定番號以備不時之需

-如果你被徵召上陣，請以輕便裝束為主，出發前做好熱身運動

-如果你係果個商場返工，時刻做好拍片嘅準備，始終你唔知邊個會經過你門口

-各位鏡粉請保持理智，做好個人衛生措施，唔好推撞，因為你點推都好，果16條友都係見你唔到架

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▲ 螢幕不斷播出MIRROR及ERROR成員的MV。（影片截圖）

一早塞爆商場

不少街坊網民上載現場的影片，有人拍下商場一開門，粉絲們跑電梯登上高樓層霸位的片段；有人拍下中庭大螢幕播出《大叔的愛》主題曲時，全場歡呼及大合唱的畫面。

該名網民表示，在活動正式進行前4小時、準時8時現開始已大合唱，9時15分商場已被塞爆。

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▲ 七門市廣場現況。（網上圖片）

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MIRROR做足準備

人氣王姜濤在今早九時多更新instagram，於限時動態貼出敷Mask照，透露已開始準備化妝出發。

而MIRROR的官方instagram則公開頭三名抵達ViuTV化妝的成員，分別是Alton（王智德）、隊長Lokman（楊樂文）以及Frankie（陳瑞輝）。

此外，據知除了屯門市廣場內的活動，一眾鏡粉更接洽巴士公司，安排數十架印有MIRRRO與ERROR成員的巴士，於屯門區行駛。

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同場加映：MIRROR演唱會片段