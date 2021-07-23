  • 32°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

社會 12:36 2021/07/23

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

本港疫情持續，消息指，今日（23日）沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

本港昨僅增1宗輸入個案，涉一名49歲女子日前由美國抵港，並帶有L452R變種病毒株，她早於3月10日及4月6日在港接種兩劑復必泰，而昨日有少於5宗初步確診個案，包括一名36歲女子，她同樣分別於5月9日及6月5日在港接種兩劑復必泰，上周一到訪杜拜，本周一經曼谷返港，第3天樣本驗出初步陽性，同樣帶L452R變種病毒株，離港前一天的抽血樣本檢出帶有抗體陽性。

患者在港的居所屯門恒順園第6座昨晚被列為受限區域，居民須強制檢測，截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情即看：【下一頁】

同場加映，兒科醫生掛拆解乳腺炎成因及治療：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽
今日 09:13
【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽
【首間中醫院】2025年開業首年設婦兒內等6分科　65%服務政府資助
今日 00:00
【首間中醫院】2025年開業首年設婦兒內等6分科　65%服務政府資助
【封區檢測】屯門恒順園第6座約300名居民完成檢測　沒有發現確診個案
今日 10:04
【封區檢測】屯門恒順園第6座約300名居民完成檢測　沒有發現確診個案

你可能感興趣

【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽
今日 09:13
【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽
【首間中醫院】2025年開業首年設婦兒內等6分科　65%服務政府資助
今日 00:00
【首間中醫院】2025年開業首年設婦兒內等6分科　65%服務政府資助
【封區檢測】屯門恒順園第6座約300名居民完成檢測　沒有發現確診個案
今日 10:04
【封區檢測】屯門恒順園第6座約300名居民完成檢測　沒有發現確診個案
疫苗 BioNTech 恒順園 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 治療

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】