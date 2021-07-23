【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

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本港疫情持續，消息指，今日（23日）沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

本港昨僅增1宗輸入個案，涉一名49歲女子日前由美國抵港，並帶有L452R變種病毒株，她早於3月10日及4月6日在港接種兩劑復必泰，而昨日有少於5宗初步確診個案，包括一名36歲女子，她同樣分別於5月9日及6月5日在港接種兩劑復必泰，上周一到訪杜拜，本周一經曼谷返港，第3天樣本驗出初步陽性，同樣帶L452R變種病毒株，離港前一天的抽血樣本檢出帶有抗體陽性。

患者在港的居所屯門恒順園第6座昨晚被列為受限區域，居民須強制檢測，截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩