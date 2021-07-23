【人造血】中國研發「萬用人造血」動物實驗證可完全替代紅細胞　所有血型適用助緊急輸血救治

▲ 中國研發「萬用人造血」，動物實驗證可完全替代紅細胞。

不時都會見到血庫缺血，呼籲大眾捐血的新聞。中國科研團隊日前指經長達20年的科研攻關，突破國際同類產品技術瓶頸，研發出「萬用人造血」。該人造血可穩定保存1年以上，所有血型適用，料3、4年內可作為「突破性治療藥物」上市。

綜合內媒報道，為緩解內地血源短缺局面，西北大學國家微檢測工程技術研究中心、西安血氧生物技術有限公司血氧液研發團隊，經20年研究，突破國際同類產品存在的技術瓶頸，研發出全球最接近人天然紅細胞的替代品，並可量產，被稱為「人造萬用血」。

▲ 人造血以豬血為原料。

該人造血不受血型限制，包括稀有血「熊貓血」，無需配型，隨需隨用。另外亦有效避免病毒等病原微生物的感染風險，可穩定保存1年以上。

據悉，該人造血以豬血為原料，將其中的血紅蛋白提取，再經過其他加工修飾手段，形成一種血紅蛋白聚合物。該聚合物有攜氧、釋氧和擴容功效，可替代人類紅細胞的功能。

豬血紅蛋白和人血紅蛋白在結構上非常相近，免疫原性非常低；並且中國的豬資源豐富、原料充足，有利於未來的產業化生產。

實驗證緊急救治下成功挽救生命

研發團隊模擬臨床手術和院外大出血的緊急救治，建立大鼠、犬和猴等動物模型，證實所研發的人造血在沒有紅細胞或合適血型的緊急情況下，可成功挽救生命。研發團隊對大鼠進行300%換血，即等於將大鼠自身的血用人造血替換3次。在自身紅細胞僅剩5%左右、其餘都是人造血的情況下，大鼠仍可存活至少12小時以上。反復試驗結果充分證明該人造血，有效替代紅細胞向缺血組織器官供氧，並可維持機體的正常效能。

▲ 「人造萬用血」不受血型限制，無需配型。

數據指，該人造血具類似天然人紅細胞的攜氧和運輸二氧化碳功能。其氧親和力與人類天然紅細胞接近，同時具有較強的排出二氧化碳功能和抗氧化能力。

安全度上，其他同類產品在研發過程中遇到「自由基氧化損傷」、「腎損傷」、「血管收縮」、「血壓升高」等不良反應，均未出現。

目前，國家新藥安全性評價中心指，產品質量整體達到國際先進水平，而且沒有臨床意義的副作用，支持進入I期臨床研究。料3、4年內有望作為「突破性治療藥用」應用於臨床。

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責任編輯：羅嘉欣