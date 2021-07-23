【不問自取】兒子沙灘擅取他人玩具對方父母討回　惡媽不認錯：咁大個就讓吓BB啦

▲ 兒子擅取他人玩具，媽媽反要求對方「讓BB」。

不問自取，是為賊也。然而，有網民在社交媒體投稿，早前去沙灘玩時，一名年幼孩子拿了另一名小朋友的掘泥工具，當小朋友前來討回工具，對方媽媽卻拒絕歸還，直至小朋友父母前來，媽媽卻稱只是「借來玩」，更指「咁大個就讓下BB啦」。

有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，稱近日與朋友到沙灘玩，當時天氣不太穩定，因此沙灘不算多人。他坐的位置附近有個家庭，A家庭的小朋友玩耍期間走到B家庭那邊，然而手上多了一個哆啦A夢掘泥工具，A媽媽看到後說，

好靚喎！喺邊度拎㗎，咁叻嘅？

A小朋友沒有作聲，網民估計他年幼未懂表達。過了不久，B家庭的小朋友走過去說，那個掘泥工具是他的，然而A媽媽卻不肯歸還，更稱這是她兒子的物品。B小朋友回去向父母哭訴，護子心切的B爸爸立即走去理論。點擊下圖看事件發展：

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當B爸爸出口回擊A媽媽後，全場靜了，連A小朋友也不敢再哭，事件也告一段落。網民指，自己本來想繼續「食花生」看後續發展，但都被B爸爸嚇倒，擔心他會動武，所以也提早離去。

事件引起不少網民議論，直言欣賞B父母的做法，「父母就應該咁樣保護同教導自己孩子」、「大快人心」、「呢啲情況一定要做身教，唔好將來俾人蝦都唔出聲」、「有多啲B父母就好，可惜世上太多A媽」。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜