  • 31°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 11:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最美星二代】沈月自小開始護膚　獲靚媽邱淑貞教路接棒做女神【多圖】

娛樂 11:11 2021/07/23

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

沈月分享護膚心得。

有最美星二代之稱的邱淑貞之女沈月，擁有纖腰長腿，並大方常分享靚相，花樣年華的沈月，成各大時尚品牌的廣告寵兒。近日沈月獲護膚品牌邀拍攝新廣告，分享美容扮靚心得。

沈月早前獲護膚品牌邀拍攝新廣告，年紀輕輕的沈月在鏡頭前展現青春活力的一面，經過10小時的拍攝工作也不見疲態，擺出各種可愛表情，十分專業。

沈月分享展示日常生活，包括出席活動、拍攝廣告、與朋友聚會等，她稱忙碌的行程卻無損皮膚狀態，自信展示水嫩飽滿的肌膚，及明亮有神的雙眼，並分享護膚小秘密。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

被問及日常護膚心得，沈月指出︰「我從小已經開始護膚，媽媽平日都會與我分享護膚心得。因為我平日都比較晚才睡覺，知道眼皺紋一旦長出就很難消除，所以我比較注重眼周肌膚的護理。」

沈月指出︰「很多人覺得年輕便不用護理皮膚，但後天對皮膚有很大影響。因為皮膚會倒數，如果在年輕時開始護膚，不但可以避免眼周皮膚皺紋過早出現，還可以減慢皮膚老化的速度，比同齡人看起來更年輕。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

她又笑指平日在家看動漫、玩手機，都比較晚才睡覺，因此會用合適的亮眼精萃，保持雙眼保持明亮動人。

現年19歲的沈月，面頰仍有少許Baby Fat，仍在求學階段的她未有正式踏入娛樂圈，但社交平台已擁近20萬粉絲追蹤，在星二代中人氣高企。她也樂於定期分享靚相，也曾以不同造型示人。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

她曾化身賽車辣妹捧著獎盃站於台上拍照，頭戴棒球帽的她身穿露肩裝搭配牛仔褲，一身女車神造型可媲美媽媽邱淑貞的當年風采。

沈月可輕鬆駕馭不同造型，包括晚裝淑女造型、小背心低胸裝、Cosplay貓女及《男兒當入樽》的「赤木晴子」，更曾穿上旗袍拍照大玩古典風晒長腿，由媽媽親自掌鏡拍攝照片，盡展花樣年華。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】柏安妮女兒繼承母業入行　17歲許恩怡挑戰沈月女神地位
13:58 2021/07/22
【星二代】柏安妮女兒繼承母業入行　17歲許恩怡挑戰沈月女神地位
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
16:22 2021/03/28
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
【最美星二代】纖腰好身材盡得性感女神邱淑貞真傳　沈月造型百變成時尚界新寵【多圖】
14:14 2021/07/03
【最美星二代】纖腰好身材盡得性感女神邱淑貞真傳　沈月造型百變成時尚界新寵【多圖】

你可能感興趣

【星二代】柏安妮女兒繼承母業入行　17歲許恩怡挑戰沈月女神地位
13:58 2021/07/22
【星二代】柏安妮女兒繼承母業入行　17歲許恩怡挑戰沈月女神地位
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
16:22 2021/03/28
【最美星二代】沈月現身名牌活動晒雪白長腿　邱淑貞長女遺傳神級靚基因贏在起跑線
【最美星二代】纖腰好身材盡得性感女神邱淑貞真傳　沈月造型百變成時尚界新寵【多圖】
14:14 2021/07/03
【最美星二代】纖腰好身材盡得性感女神邱淑貞真傳　沈月造型百變成時尚界新寵【多圖】
沈月 星二代 邱淑貞 娛樂人物職業 演員 美容 時尚 品牌

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】