【最美星二代】沈月自小開始護膚　獲靚媽邱淑貞教路接棒做女神【多圖】

▲ 沈月分享護膚心得。

有最美星二代之稱的邱淑貞之女沈月，擁有纖腰長腿，並大方常分享靚相，花樣年華的沈月，成各大時尚品牌的廣告寵兒。近日沈月獲護膚品牌邀拍攝新廣告，分享美容扮靚心得。

沈月早前獲護膚品牌邀拍攝新廣告，年紀輕輕的沈月在鏡頭前展現青春活力的一面，經過10小時的拍攝工作也不見疲態，擺出各種可愛表情，十分專業。

沈月分享展示日常生活，包括出席活動、拍攝廣告、與朋友聚會等，她稱忙碌的行程卻無損皮膚狀態，自信展示水嫩飽滿的肌膚，及明亮有神的雙眼，並分享護膚小秘密。

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被問及日常護膚心得，沈月指出︰「我從小已經開始護膚，媽媽平日都會與我分享護膚心得。因為我平日都比較晚才睡覺，知道眼皺紋一旦長出就很難消除，所以我比較注重眼周肌膚的護理。」

沈月指出︰「很多人覺得年輕便不用護理皮膚，但後天對皮膚有很大影響。因為皮膚會倒數，如果在年輕時開始護膚，不但可以避免眼周皮膚皺紋過早出現，還可以減慢皮膚老化的速度，比同齡人看起來更年輕。」

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她又笑指平日在家看動漫、玩手機，都比較晚才睡覺，因此會用合適的亮眼精萃，保持雙眼保持明亮動人。

現年19歲的沈月，面頰仍有少許Baby Fat，仍在求學階段的她未有正式踏入娛樂圈，但社交平台已擁近20萬粉絲追蹤，在星二代中人氣高企。她也樂於定期分享靚相，也曾以不同造型示人。

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她曾化身賽車辣妹捧著獎盃站於台上拍照，頭戴棒球帽的她身穿露肩裝搭配牛仔褲，一身女車神造型可媲美媽媽邱淑貞的當年風采。

沈月可輕鬆駕馭不同造型，包括晚裝淑女造型、小背心低胸裝、Cosplay貓女及《男兒當入樽》的「赤木晴子」，更曾穿上旗袍拍照大玩古典風晒長腿，由媽媽親自掌鏡拍攝照片，盡展花樣年華。