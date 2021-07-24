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【TOPick診症室】運動員不可亂服止痛藥或感冒藥　中大骨科教授拆解「禁藥」陷阱

社會 10:00 2021/07/24

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中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒講解奧運藥檢問題。

東京奧運因疫情延期一年開幕，不少人都對這體壇盛事感到高興。中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒提到，為確保賽事公平競技，大會會為部分參賽運動員進行運動禁藥檢測，目的是不希望有人透過藥物增強表現而得到好成績；另提醒他們坊間的成藥，例如止痛藥或退燒藥等會含有違禁藥的成分，處方藥物時要留意。

容樹恒在接受TOPick訪問時指出，坊間一些止痛藥或感冒藥內，或含有違禁藥的成分，而大會為了達至公平的競技，會根據比賽的名次進行或隨機抽樣進行藥檢，而藥檢在不同的運動項目都有不同的檢測方法，較常會檢驗尿液、驗血。

疫情之下，奧運需要延期舉行，相信對不少的運動員來說在備戰及心態上都有一定困難。容樹恒說，由於受疫情不穩定的影響，運動員在面對無法比賽及減少練習次數時，或會在重投比賽時因身心不適應而導致受傷。他又希望市民可以多留意電視畫面，為香港代表隊運動員打氣，即使他們的成績如何，也應為他們感到驕傲。

至於運動員在食藥時要注意的事項，如何避免服用「禁藥」，密切留意7月26日晚上10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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