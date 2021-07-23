  • 32°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】東奧相關確診人數增19宗創單日新高　港團長貝鈞奇指選手村防疫措施嚴謹

社會 11:17 2021/07/23

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

東京奧運今日（23日）開幕。（路透社）

東京奧運今日（23日）開幕，惟當地疫情持續，多名運動員及工作人員相繼染疫。據日本放送協會報道，東京奧組委今早公布，再多19人感染，創本月1日有紀錄以來新高，當中包括3名從海外抵達日本的運動員，以及2名居奧運選手村的相關工作人員，令選手及相關工作人員確診人數增至106宗。香港代表團團長貝鈞奇表示，選手村防疫措施嚴謹，運動員也自律遵守，相信只要小心一點，不用過分憂慮。

港隊奧運代表焦點運動員，即看：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

香港代表團團長貝鈞奇今早（23日）在電台節目表示，抵達日本的檢疫過程繁複，最終用了3個多小時才進入選手村，運動員亦要每日量體溫及保持社交距離等。由於奧運村住了數千人，因此村內的餐廳都人多，不過選手們會小心，避免都少交談，除了進食多數時間會帶口罩。

他又表示，將有10名港將出席今晚的開幕禮，包括持旗手謝影雪及張家朗各持一支區旗，領香港代表團步入會場。對於揭幕後的期望，他稱港隊已準備就緒衝擊獎牌。

此外，民政事務局體育專員楊德強表示，政府購得奧運轉播權供5間電視台播放，條款列明，相關電視台在接著的一年內，要繼續轉播本地運動員消息和賽事，預計可讓市民更留意本地體壇消息。

原文網址：https://www.881903.com/news/local/2401755

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【東京奧運】一文看清港隊代表各項賽程　洪詠甄初賽第4明戰復活賽【不斷更新】
今日 10:09
【東京奧運】一文看清港隊代表各項賽程　洪詠甄初賽第4明戰復活賽【不斷更新】
【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽
今日 09:13
【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽
【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手
18:28 2021/07/22
【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手

你可能感興趣

【東京奧運】一文看清港隊代表各項賽程　洪詠甄初賽第4明戰復活賽【不斷更新】
今日 10:09
【東京奧運】一文看清港隊代表各項賽程　洪詠甄初賽第4明戰復活賽【不斷更新】
【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽
今日 09:13
【東京奧運】港隊賽艇代表洪詠甄以小組第4名完成　仍有望晉身半準決賽
【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手
18:28 2021/07/22
【東京奧運】香港代表團約10名運動員出席開幕禮　張家朗與謝影雪任持旗手
東京 奧運會 新冠肺炎疫情 貝鈞奇 電台節目 運動員 運動

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】