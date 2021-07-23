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【MIRRORXERROR星蹤】3千粉絲迫爆屯門　姜糖清晨5時已排隊等偶像【不斷更新】【有片】

娛樂 12:00 2021/07/23

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MIRRORXERROR合體襲屯門！ViuTV今日（23號）在屯門市廣場舉行《VIuTV夏日電視賞》，宣布東京奧運連串節目，邀來兩大台柱MIRROR及ERROR齊人現身宣傳。大量「鏡粉」及「404」（ERROR粉絲稱呼）早已通宵輪候。TOPick現場直擊盛況！

TOPick今日早上到達屯門市廣場，已見人頭湧湧，商場3層滿布「鏡粉」及「404」，相信最少集合逾3千人。

【13:05】活動大約進行一小時結束。

【12:50】Ian、Edan、Jer等人分享拍劇難忘事。MIRROR成員又以力圖身份打排球。

【12:40】玩水上考有feel。

大玩遊戲。（梁樂欣攝）

【12:28】16子玩遊戲估運動項目及香港運動員選手名字。

兩隊成員約12:15出場。（攝影：梁樂欣）

【12:20】預告夏日電視賞，每組用15秒去介紹。Tiger+Frankie介紹毛巾；Jer+Stanley介紹生啤沙灘毛巾；Ian+Alton介紹防水袋；姜濤+Jeremy介紹夏威夷T恤；Edan+AL介紹浮床。

【12:15】MIRROR、ERROR一眾成員現身屯門市廣場，在扶手電梯預備上台，期間有向粉絲揮手。

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【MIRROR星蹤】姜濤+陳卓賢金鐘合體　過千鏡粉迫爆商場姜B暖心慰問

【11:30】商場不斷播放各個成員MV歌曲，包括《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》時，全場粉絲一齊大合唱！

通宵等侯。（攝影：梁樂欣）

【11:00】現場各成員的不同應援團大出動，亦自備長鏡頭、霸定靚位影相，不過一眾粉絲都很有秩序，現場亦有保安駐守，而粉絲亦有呼籲大家互相遞就，預留通道給其他人士行走，而商場的3層扶手電梯已停用。

    點擊圖片放大
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今晨約五時半抵達現場的「姜糖」們，指很喜歡姜濤平時傻更更、好懵，但上台後變了另一個人，十分壓台，反差很吸引。

另一姜糖則讚偶像對自己的未來、事業很有規劃，不是為了名氣、發明星夢，感受到他對音樂有執著。又指姜濤對每一首歌都很有自己的想法，由選歌、錄歌拍MV都會加入自己的元素，令fans每次都有耳目一新的感覺。

同場的ERROR成員肥仔（梁業）粉絲昨晚12點已抵現場，願意等這麼久是因為：「我愛肥仔！我愛ERROR！肥仔跳舞勁又有內涵，EROOR四子都好靚仔！」

呂爵安（Edan）的Fans「爵屎」於昨晚八點已到商場，雖然久候感辛苦，但講起偶像的優點馬上醒神：「鐘意他份人夠真、暖男、有才藝、靚仔、無偶像包袱，宇宙第一！」

記者：梁樂欣、陳家瑩、劉卓姿

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