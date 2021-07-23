  • 32°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】LEGO樂遊城市跨區主題場景　德福青衣城等6大商場免費打卡

休閒消費 11:54 2021/07/23

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

以露營冒險為主題，熱愛戶外活動的人必有共鳴。（相片來源：商場提供）

LEGO迷要注意，港鐵旗下6大商場與樂高攜手合作，帶來「LET’S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市AT MTR MALLS」首次大型跨區主題活動，於青衣城、德福廣場、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城及綠楊坊，由即日起即日起至9月5日，分別以1:25比例設計出不同主題的樂高裝置，包括「樂高夏日海灣」、「樂高城市巡禮」、「樂高露營度假樂」、「樂高單車遊」、「樂高夏日運動樂」及「樂高美食滋味遊」。

將軍澳Popcorn的「樂高露營度假樂」以戶外郊遊為主題，有露營車、獨木舟等多個不同場景。（相片來源：商場提供）

除了以樂高城市為背景的巨型主題布置外，更有互動遊戲區及樂高拼砌體驗。最矚目是由大中華區首位樂高專業認證大師洪子健主理的展品 「九龍灣面貌德福廣場」：由鐵路、商場以至住宅，相當細緻，他亦為青衣城設計出魔鬼魚、鎚頭鯊、海龜及中華白海豚海。由Legend Bricks團隊拼砌出以海、陸及空為主題創作夢幻之都，亦分別於青衣城及德福廣場中展出。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

商場同時推出結合線上及線下的互動遊戲－「樂高城市探索旅程」，在主題場景內完成簡單任務，有機會贏取樂高模型及一系列限量版精美禮品。青衣城及德福廣場更設有期間限定店，售賣超過200款樂高產品，粉絲必要朝聖。

港鐵商場6大樂高城市場景

舉行日期：即日起至9月5日

青衣城「樂高夏日海灣」及期間限定店
地點：青衣城1期1樓

德福廣場「樂高城市巡禮」及期間限定店
地點：德福廣場1期地下展覽場地

PopCorn「樂高露營度假樂」
地點：    PopCorn 1期1樓中庭

記者：張頌婷

相關文章

【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片
19:00 2021/07/09
【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片
【親子好去處】荃新天地變身非洲叢林設巨形大象裝置　小朋友化身保育小先鋒挑戰7米長叢林飛索
11:09 2021/07/15
【親子好去處】荃新天地變身非洲叢林設巨形大象裝置　小朋友化身保育小先鋒挑戰7米長叢林飛索
【周末好去處】將軍澳中心長崎縣主題打卡位　限定精品店掃手信贏日本機票
12:17 2021/07/16
【周末好去處】將軍澳中心長崎縣主題打卡位　限定精品店掃手信贏日本機票

你可能感興趣

【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片
19:00 2021/07/09
【親子好去處】GUDETAMA與你京都茶屋品茶+富士山留影　即場郵寄東瀛風明信片
【親子好去處】荃新天地變身非洲叢林設巨形大象裝置　小朋友化身保育小先鋒挑戰7米長叢林飛索
11:09 2021/07/15
【親子好去處】荃新天地變身非洲叢林設巨形大象裝置　小朋友化身保育小先鋒挑戰7米長叢林飛索
【周末好去處】將軍澳中心長崎縣主題打卡位　限定精品店掃手信贏日本機票
12:17 2021/07/16
【周末好去處】將軍澳中心長崎縣主題打卡位　限定精品店掃手信贏日本機票
Local Tour 商場活動 商場 LEGO 展覽 親子活動 PopCorn 青衣城 Maritime Square 德福廣場 Telford Plaza 洪子健

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】