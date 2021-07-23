【親子好去處】LEGO樂遊城市跨區主題場景　德福青衣城等6大商場免費打卡

▲ 以露營冒險為主題，熱愛戶外活動的人必有共鳴。（相片來源：商場提供）

LEGO迷要注意，港鐵旗下6大商場與樂高攜手合作，帶來「LET’S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市AT MTR MALLS」首次大型跨區主題活動，於青衣城、德福廣場、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城及綠楊坊，由即日起即日起至9月5日，分別以1:25比例設計出不同主題的樂高裝置，包括「樂高夏日海灣」、「樂高城市巡禮」、「樂高露營度假樂」、「樂高單車遊」、「樂高夏日運動樂」及「樂高美食滋味遊」。

▲ 將軍澳Popcorn的「樂高露營度假樂」以戶外郊遊為主題，有露營車、獨木舟等多個不同場景。（相片來源：商場提供）

除了以樂高城市為背景的巨型主題布置外，更有互動遊戲區及樂高拼砌體驗。最矚目是由大中華區首位樂高專業認證大師洪子健主理的展品 「九龍灣面貌德福廣場」：由鐵路、商場以至住宅，相當細緻，他亦為青衣城設計出魔鬼魚、鎚頭鯊、海龜及中華白海豚海。由Legend Bricks團隊拼砌出以海、陸及空為主題創作夢幻之都，亦分別於青衣城及德福廣場中展出。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

商場同時推出結合線上及線下的互動遊戲－「樂高城市探索旅程」，在主題場景內完成簡單任務，有機會贏取樂高模型及一系列限量版精美禮品。青衣城及德福廣場更設有期間限定店，售賣超過200款樂高產品，粉絲必要朝聖。

港鐵商場6大樂高城市場景

舉行日期：即日起至9月5日

青衣城「樂高夏日海灣」及期間限定店

地點：青衣城1期1樓

德福廣場「樂高城市巡禮」及期間限定店

地點：德福廣場1期地下展覽場地

PopCorn「樂高露營度假樂」

地點： PopCorn 1期1樓中庭

記者：張頌婷