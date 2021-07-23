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【夏日熱辣辣】本港天氣酷熱各區正午氣溫普遍升至32度　上水打鼓嶺更錄35及36度

社會 12:06 2021/07/23

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本港天氣持續酷熱，上水及打鼓嶺正午分別錄35、36度。(資料圖片)

受熱帶氣旋煙花的外圍下沉氣流影響，中國華南地區普遍晴朗。天文台今(23日)11時50分錄得31.7，相對濕度69%，日間最高氣溫34度，京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是9，代表強度屬於甚高，酷熱天氣警告現正生效，市民應提防中暑，多補充水分。

正午時分各區氣溫普遍上升至32度，部分地區如上水及打鼓嶺更分別錄得35和36度。天氣酷熱容易令過胖人士、病人包括心臟病或高血壓病人、長者及小童中暑，天文台提醒市民進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。

正午時分各區氣溫普遍上升至32度，部分地區如上水、打鼓嶺更分別錄得35和36度。(天文台網頁截圖)

署理高級科學主任楊國仲表示，在正午12時，颱風煙花集結在台北以東約370公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，橫過台灣以東海域，大致移向華東沿岸。 同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在河內以東約190公里，預料向西南偏南移動，時速約10公里，橫過北部灣。

酷熱天氣維持至周日，周一短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴。(天文台網頁截圖)

本港地區今日天氣預測，大致天晴，日間酷熱及有煙霞，稍後有幾陣驟雨，吹輕微至和緩西至西北風。展望，未來一兩日天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。

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記者：陳麗娜

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