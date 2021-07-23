【2021中秋節】LIFETASTIC首推創新茗茶月餅禮盒 限時優惠早鳥訂購$258【內附連結】
休閒消費 12:18 2021/07/23
一年容易又中秋，成立5年的LIFETASTIC於今年中秋首推創新茗茶月餅禮盒，月餅禮盒以精美小茶几概念設計，由普通月餅盒搖身一變精美小茶几只需數秒，方便且精緻悅目，送禮十分有體面。
茗茶月餅禮盒內共6件、3款創新茗茶月餅，注入優質茶葉，昇華月餅的豐饒馥郁：
伯爵茶奶皇月餅 （2件）
濃濃的斯里蘭卡伯爵茶葉與濃郁奶皇餡十分匹配，茶香馥郁且甜而不膩，香濃奶皇味道遍及味蕾。
日本宇治抹茶奶皇月餅 （2件）
嚴選優質日本宇治抹茶粉，滑順甘醇，宇治抹茶與奶黃獨特韻味，茶香渾然天成，清香回甘。
台灣紅茶月餅 （2件）
採用台灣魚池紅玉紅茶，其獨有香氣跟月餅之奶香濃郁的牛油曲奇皮，創造出層次豐富細膩的味道。
LIFETASTIC月餅券現已於全綫分店有售，網店將於7月下旬開始發售。由即日起至8月15日，LIFETASTIC更推出會員及非會員早鳥優惠價，原價$398茗茶月餅禮盒，早鳥優惠價為$258 (會員)/ $288 (非會員)，數量有限，售完即止。
記者：周美好