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【動漫節2021】動漫節開鑼市民搶購模型　男動漫愛好者為心儀女角Cosplay

社會 12:13 2021/07/23

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熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

動漫電玩節今日正式開幕。（陳永康攝）

一連4天的香港動漫電玩節今日（23日）開幕，開幕前1小時就已經有300至400人在會展排隊。不少排隊人士均希望購買心頭好，搶得心儀模型；亦有動漫愛好者鼓起勇氣，cosplay自己喜愛的女角色。

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江氏兄弟今早8時半便到達會展，入場購得心儀的「地獄死神高達」特別版模型，連同另外兩盒模型共花費近2000元，以免在街外「食炒價」，他們指，滿意今年動漫節的防疫措施，例如現場有人派口罩，自己亦已接種疫苗，不太擔心疫情。

15歲阿光入場參加遊戲王卡牌比賽，今次志在參加比賽，未有特別希望爭取排名，加上上年因疫情關係取消動漫節，故技癢而想參加比賽。他指今早入場人數不及以往，估計與政府限制入場人數有關。

19歲的「七海」今年第一次到動漫節cosplay，本為男兒身的他鼓起勇氣，扮成喜愛的「彈丸論破」女角色七海千秋。他指，今次因為疫情要戴口罩，反而令他踏出第一步一試女角，為了角色花費3、400元置裝，着裙令他感覺下身「飄飄地」，形容是人生突破。

Copslayer花梨今次參展「同人區」，已玩8年cosplay 的她是動漫節常客，但今次疫情下要戴口罩感覺特別，為免影響裝扮而戴上透明口罩，她今年會以售賣cosplay相為主，目標今日會有5000元生意。

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記者：蘇文軒

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