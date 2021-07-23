【吸塵風扇】風扇唔夠涼一拆即見超厚陳年灰塵　網民齊齊分享「出土文物」照引爆笑【附專家教清洗風扇方法】

▲ 台灣網民指風扇不夠涼快，一拆即見超厚陳年灰塵。

大家有定期清潔風扇及冷氣機隔塵網嗎？台灣一名網民近日發文，指因為風扇不夠涼，於是拆開風扇，發現風扇堆積超厚的灰塵，令網民震驚。其灰塵照，亦引起其他網民比拼意欲，齊齊分享覺得超誇張、難以置信的灰塵照。

女網民於Facebook群組「爆廢公社二館」發帖，指朋友問她為什麼電風扇不涼，她回答「因為灰塵啊」，對方便決定拆開風扇清洗。結果一打開，竟發現風扇已堆積超大量、厚厚的陳年灰塵。從照片可見，基本上已無法從風扇縫隙看到背後的物件。

打開來她才相信為什麼不涼，我們兩先笑爛。醬子（這樣子）當然不會涼。

帖文一出馬上引起網民熱議，更有網民齊齊分享其他誇張的「出土文物」照，例如堆積厚灰塵的冷氣機隔塵網、如發霉一樣的隔塵網、即使表面鋪滿塵仍努力轉動的風扇，令人爆笑。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網民搞笑留言：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

到底該怎樣清潔風扇？TOPick曾訪問裝修學院居家達人Kova教大家清洗風扇。簡單的一塊百潔布，足以快速清洗風扇！

需注意以下事項：

1） 清潔前應先關閉電扇電源，防止意外發生。

2） 轉動扇葉時如果發覺不順暢，可加在轉軸上抹上潤滑油

3） 機件切忌沾水，否則易觸電和釀成意外。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣