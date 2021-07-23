【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】

▲ 香港電車世界紀錄期間限定店將於本月底舉行。（香港電車提供）

香港電車自1904年開始連接香港島東部和西部。由初期的26輛單層電車，經過百多年的努力和持續改進，現時共擁有165輛雙層電車，每日平均接載20萬人次，車隊包括古董派對電車、古典觀光電車等，更成為「最大的服務中的雙層電車車隊」。

▲ 一套6個香港別注系列玻璃杯套裝。（香港電車提供）

香港電車最近與彩通色彩研究所共同打造以電車常用顏色為藍本的「香港電車綠」，自1940年代，香港電車就開始使用戰後剩餘的深綠色塗料，為本地製造的雙層電車車隊粉飾車身。經過一個世紀的製造經驗與持續創新，此深入民心的綠色漸漸成為香港的一種標誌性顏色。

▲ 場有有得購物又有得打卡。（香港電車提供）

今個夏天，香港電車以「叮點人物匯聚，成就世界之最」為口號，舉辦連串活動以慶祝香港電車獲得「最大的服務中的雙層電車車隊」健力士世界紀錄榮譽的創舉，頭炮於7月底舉行首個期間限定店，以「香港電車綠」為主調，並展出多款聯乘本地知名品牌包括Cupping Room、CASETiFY 、ISSHO46、 Maskology 口罩·學和80M巴士專門店的產品，當中Cupping Room還在場內增設概念咖啡店，由專業咖啡師親自為你炮製咖啡；現場亦設有多個打卡位和影相專區，也可以隨即下載Instagram filter，發揮創意，製作與別不同的個人IG story post，讓市民感受前所未有的叮叮創意思維。

香港電車世界紀錄期間限定店

日期：7月30日至8月22日

時間：8am-8pm

地點：鰂魚涌太古坊濠豐大廈1樓ArtisTree

記者：李越樺