【公民科】公民與社會發展科樣本試卷出爐　題目大部分為短答及MC題

▲ 公民及社會發展科樣本試卷出爐。

公民與社會發展科將於新學年取代通識科，中學文憑試該科只設一份試卷，分為「達標」與「不達標」兩級。考評局今日（23日）公布公社科（官方簡稱公民科）樣本試卷，共設三條必答題，題目分別與疫苗接種、《港區國安法》及粵港澳大灣區發展有關，當中較多分題為佔1至4分的多項選擇題（MC）及短答題，3條分題為佔6分或8分的長問答。

公社科只設「資料回應題」一份試卷，考試時間為2小時。整份試卷共有3大題、14條分題。4條為MC題，7條為短答題，分別佔1至4分；每道大題均有一條長問答，佔6分或8分。以往通識卷常出現「參考資料及就你所知」的題型，在公民科試卷中就只有一題。每一大題與其中一個學習重點有關。

第一大題與疫苗接種、「疫苗猶豫」現象有關，為公社科主題3「互聯相依的當代世界」下的相關題目。第二題則問及《港區國安法》及國家安全，涉及主題1「一國兩制下的香港」；第三題則問到粵港澳大灣區發展，為主題2「改革開放以來的國家」的學習重點。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴