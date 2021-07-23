【親子好去處】元朗小白兔農莊推二人游園套餐 玩盡親子遊樂設施+親親小白兔

▲ 元朗小白兔農莊推二人游園套餐.

暑假到了，家長不如趁這個假期放下緊張的生活節奏，帶小朋友親親大自然。位於元朗八鄉橫台山芝麻嶺的小白兔農莊，推出了小白兔二人游園套餐，套餐包括農莊通行證、泰式風味午餐配小白兔特飲、每位2個遊戲代幣、指定手工材料、動物飼料，以及打卡位拍照服務，現凡於指定網址訂購小白兔二人游園套餐（2位起），即可以優惠價人均$134近距離接觸可愛小白兔。

小白兔農莊內有超過五千呎的大草地兒童遊樂設施，全場更超過20種遊樂設施，包括繩網陣，海盜船，滑草板等等，深受大小朋友歡迎。在農莊內除了可以零距離接觸小動物，感受親身餵飼的樂趣，更可以在大草地放電，體驗小型歷奇設施，更有刺激滑梯和參加各項益智工作坊。來到這裡，必定要探訪一下可愛白兔，來賓能近親親小白兔，感覺治癒。

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此外，農莊亦飼養了巨型陸龜和其他昆蟲，讓小朋友有機會見識大自然的奇妙。小型歷奇設施有不同尺寸的蹦床，各式獨木橋、吊橋、韆鞦、滑梯等，大型草地上有適合幼兒的滑梯，有風車及彩色的小屋，是不可錯過的打卡位，照片效果富有異國渡假風情。

小白兔二人游園套餐付贈午餐菜單：

泰式午餐（5個午餐任選）

農莊特意準備一個泰式風味午餐，有5款美食供大家選擇其中包括：泰式豬頸肉湯河、咖喱雞扒蛋飯、菠蘿海鮮炒飯、青咖喱雜菜飯和通菜牛肉飯。讓大家一邊歎着美景，一邊享用美味泰菜！大自然配上美食，猶如置身於泰國一般，過一個優閑的下午。

小白兔特飲 (紅豆椰子汁加3.6牛奶雪糕)

小白兔特飲是由紅豆椰子汁加上3.6牛奶雪糕調配而成。爽口的紅豆配合上清甜的椰子汁，加上甜美、順滑而涼爽的牛奶雪糕，配合成為一個美妙的消暑飲料。

小白兔音樂農莊

地址：元朗八鄉橫台山永寧里芝麻嶺1號

營業時間：

逢星期一休息(公眾假期除外)；

星期二至五 11:00 - 18:00；

星期六，日及公眾假期 10:30 - 18:00

如何抵達：港鐵錦上路站C出口離開，搭乘54號巴士（上村總站方向）於芝麻嶺站落車後步行約5分鐘

責任編輯：王明芳