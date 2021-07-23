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【雲南米線】譚仔推出全新麻辣汁烤雞炸醬撈米線　必食秘製配料+兩款清新夏日特飲

休閒消費 12:36 2021/07/23

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熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

譚仔推出「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」。

一直以來網上均流傳多款譚仔雲南米線Secret Menu，更有不少網民都表示會叫「走湯」，自創撈米線食法。今個夏天，譚仔全線推出全新「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」，及兩款全新夏日特飲 - 「凍海鹽柚子樂」和「青檸綠豆薏米冰」，齊齊「撈！」出新食法。

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夏日開胃撈米線 「撈！」出新食法

麻辣汁烤雞炸醬撈米線內有肉味香濃的炸醬、嫩滑多汁的厚切雞件，惹味開胃的酸菜，配以秘製麻辣醬汁再撈勻彈牙爽口的米線。麻辣醬汁預設辣度為5小辣，更可隨自己口味提升辣度。

同步推出兩款全新夏日特飲 -酸甜有致的「凍海鹽柚子樂」和消暑良品「青檸綠豆薏米冰」。

價錢:麻辣汁烤雞炸醬撈米線HK$43起。凡惠顧任何米線（淨米線除外）或任何風味小食一款，更即可以$12加配原價為$15的特飲一杯。

「譚仔MIX GIRLS」形象為撈米線造勢

ViuTV的真人騷《全民造星IV》以打造女團作號召，譚仔為配合全新撈米線，搶先以女團概念秘密打造「譚仔MIX GIRLS」，邀請到「Dee姐」陳海寧 (Isabella)、MIRROR成員邱士縉 (Stanley)女友李炘頤 (Alina)、以及MIRROR隊長楊樂文(Lokman)的舞蹈員女友Luxi，以青春可人、活力陽光造型，為譚仔「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」拍攝新一輯廣告。

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責任編緝：張懿慧

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