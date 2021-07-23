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【轉行追夢】30歲文科學霸想辭職重返大學考牙醫　家人質疑︰呢個年紀值唔值得

教育 13:31 2021/07/23

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台灣一名30歲出頭的文科學霸有意辭職，希望重返大學考牙醫。

30歲還可以追逐夢想嗎？台灣一名文科學霸畢業後找到安穩的工作，可是30歲出頭卻有意辭職，希望重返大學考牙醫，轉跑道投入另一個行業。不過，家人質疑他這個年紀是否值得重新再來，並於網上尋求意見。

事主的弟弟本周三（21日）於網上討論區「Dcard」，以「35歲重考上牙醫划算嗎？」為題發帖，表示他的哥哥現在已30歲出頭，原是文科中的神科畢業，現時掙扎是否辭職重返大學考牙醫，預計他要重讀理科，大約3至5年後約35歲考入牙醫學系，到40多歲才真正執業。

35歲才考入牙醫

弟弟現就讀高雄醫學大學牙醫學系，他指台灣牙醫的月薪至少約20萬台幣（約5.5萬港元），這是哥哥現在收入的兩倍左右，即哥哥現時月入約10萬台幣（約2.8萬港元），以台灣的收入水平而言算是不錯。弟弟覺得如果哥哥以這個年紀，要花那麼多時間及心血，才考獲牙醫資格其實不划算，同時他亦問網民「35歲才重考牙醫划算嗎？」

另一方面，他想到自己如果讀完牙醫後開業，屆時哥哥受僱於他，便可以減少哥哥的開業成本，如此一來是否增加對方考牙醫的動機。他坦言︰

我當初也是知道文組（科）沒出息，就直接去重考了，但我哥就沒這麼幸運了（當初不信邪）……

網民意見兩極

有網民認為哥哥當然要去考牙醫，因為文科沒前途，表示「即使是台大也只有最最頂尖的，才可能接近甚至超越醫學牙醫」。他分享自己的爸爸是醫生，哥哥就是台大熱門文科畢業，到30歲才決定讀牙醫，結果用兩年時間就考上了，寫道︰

其實腦袋屬於聰明人，回頭再看一次並不那麼難考上。

此外，也有網民覺得既然哥哥有約10萬台幣（約2.8萬港元）月薪，何必要辛苦再考牙醫，留言「都月入10萬（台幣）了還貪財」、「他喜歡牙醫的工作還是甚麼？」、「如果我收入有100k（台幣），我是不會考慮」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳

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