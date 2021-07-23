【公民科】樣本試題要考生援引官方資料釋除對國安法疑慮　支持「大灣區就業充滿機遇」說法

▲ 考評局今日公布公民科樣本試卷。

公民與社會發展科將於新學年取代通識科，維持必修必考，只設一份試卷，分為「達標」與「不達標」兩級。考評局今日（23日）公布公民科（坊間簡稱公社科）樣本試卷，共設三條必答題，題目分別與疫苗接種、《港區國安法》及粵港澳大灣區發展有關，試卷內部分提供資料為官方文件，例如《港區國安法》節錄、財政司司長網誌、政府新聞稿、共產黨中央委員會及國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等。當中要求考生援引資料，釋除就營商環境而言，部分人士可能對《港區國安法》存在的疑慮。

公民科只設「資料回應題」一份試卷，考試時間為2小時。整份試卷共有3大題、14條分題。4條為MC題，7條為短答題。

第一大題與疫苗接種有關，試卷提供麻疹個案數字、有關「疫苗猶豫」的報章及聯合國報道，講述有關現象的成因等。MC題問到哪些組織與世界衞生組織一樣，同屬公共衞生組織；短答題則要求考生就資料描述特徵；長問題就要考生解答世界衞生組織於傳染病防控方面扮演的角色。

第二大題與《港區國安法》及國家安全有關，資料節錄自《港區國安法》第一條、財政司司長在2020及2021年的網誌、研討會講辭及報章報道內容，主要講到國安法實施以來香港的金融市場保持平穩；亦取材全民國家安全教育日、由政府發出的新聞稿內容。

MC題問哪些人士要遵守國安法、哪些是「符合防範、制止和懲治危害國家安全犯罪時應當堅持的法治原則」。短答題要考生根據資料，指出就營商環境而言，部分人士對國安法實施可能存在的疑慮；再根據資料，說明資料如何釋除疑慮。以往通識卷常出現「參考資料及就你所知」的題型，在公民科試卷中只有一題，要求考生就參考資料及就學生所知，指出學校教育就培養香港青少年的國家觀念的重要性。

考評局在考核簡介中指出，考生須考慮到學校教育於提升香港青少年的國家觀念的重要性、成效及其不足和限制，考生宜提出一些準則，例如何謂重要、對哪些方面而言較重要和有什麼緩急或優次考量等。

最後一大題則與粵港澳大灣區發展有關，資料引用2019年共產黨中央委員會及國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》；及取材自勞工處網站、立法會秘書處資料研究組的資料便覽等，講述有關大灣區青年就業計劃。

短答題要求考生說明跨境運輸基建對大灣區經濟發展的重要性、指出一項近年於香港落成，並能促進香港與大灣區城市互聯互通的跨境運輸基建。長答題則要求考生解釋考卷所提供資料，如何支持「香港青年人到大灣區內地城市發展事業，既充滿機遇，亦具挑戰。」的看法。考評局指，考生須充分考慮資料的內容，同時就機遇與挑戰作出討論，如工作待遇與選擇、兩地的創業空間和專業認證等。

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記者：黃悅晴