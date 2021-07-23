【選委會選舉】首用電子派票　投票時間因選民人數減少縮短至朝九晚六

▲ 選管會今公布選委會選舉活動指引。（曾耀輝攝）

選委會界別分組選舉將於9月19日舉行，候選人提名期由8月6日至12日。選管會今公布選委會界別分組選舉活動指引，包括將縮短投票時間至9小時，首次使用電子選民登記冊系統發出選票，以及在投票站設立特別隊伍等。選管會主席馮驊表示，相關指引修訂不涉政治考慮。

馮驊指，今次選委會選舉共收到9700份選民申請，其中1200份重複登記，440份不合資格，亦有170份因資料不詳盡未能完成登記，因此選民人數減至約8000人，為善用公共資源，決定縮短投票時間，改至由上午9時至下午6時。馮驊表示，朝九晚六是針對選委會界別分組選舉，至於立法會選舉的投票時間則未定。

▲ 9月選委會選舉首用電子派票。（曾耀輝攝）

至於首次使用的電子選民登記冊系統，投票人進入投票站後，工作人員將使用平板電腦，掃描有關人士的身分證，以核實身分。為確保發票準確，相關人士可在發票過程，從系統顯示屏觀察其姓名、部分身分證號碼和獲發的選票種類。票站內不會有任何人臉識別裝置。 如有人重複登記身分證，或去錯投票站，系統將不會顯示相關資料，亦不會獲發選票，工作人員會安排相關人士找票站主任處理。

▲ 屏幕會顯示相關資料，供投票人核對。（曾耀輝攝）

有關票站特別隊方面，屆時票站將設立兩條隊伍，一條供有需要人士（即年滿70歲人士、因身體狀況而難以長時間站立者及孕婦），另一條則供其他一般人士使用。票站內亦備有座椅，供有需要人士坐下休息，之後才到隊伍輪候領取選票。

另外，指引列明，選管會有權委任提名顧問委員會，應要求為準候選人及選舉主任等，就候選人是否符合資料提供意見，但強調，提名是否有效，由候選人資格審查委員會決定，提名委員會無權參與，亦不會給予任何意見。 資審會在收到提名表格後，會儘快決定提名是否有效，並在提名期結束後14日內刊登公告。

被問到新選舉制度是否具代表性，馮驊表示，要看完善選舉制度的背景，指新選舉制度目的是落實愛國者治港，他稱，要關注的是，法例是否依法、根據正確程序通過，但就不評論架構如何分配。

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記者：林曉君