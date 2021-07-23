【急需換肝】5歲男童先天性膽管閉塞嚴重積水　肚漲如汽球抽出2500ml水急需換肝

▲ 5歲男童潘星宇患有先天性膽管閉塞，急需換肝。

5歲男童潘星宇患有先天性膽管閉塞，從一年前因病情轉差而一直在輪候移植屍肝，惟一直未有回音。近日星宇病情轉差，腹部嚴重積水，肚漲如汽球，甚至影響排便，令父母心急如焚，媽媽潘太受訪時懇求有心人捐出O型血屍肝，助兒子過回正常生活。

潘太表示，星宇在上月底發高燒入院，平時星宇已常常發燒，但今次服用退燒藥後仍退不到燒，腹部更漲如一個汽球，要即時插喉退積水，令潘太憂心如焚：

他在哭，我也在哭，見到很害怕。一個這麼小的肚子可以積這麼多水，是多辛苦。

插喉令星宇大小便出現困難，潘太指星宇試過忍著不排便，今日（23日）星宇再用喉管抽出達2500ml的積水，目前積水已退了很多，可安排拔喉，但血小板、白血球指數也偏低，需要注射白血球針，並因膽管有炎症而獲處方抗生素。

星宇由去年6月30日開始輪候屍肝，曾先後在今年5、6月獲通知有換肝機會，但最終都因不適合而需繼續輪候。

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潘太憶述，兒子在出生54日大時，證實患有先天性膽管閉塞，以前星宇好動活潑，喜歡到公園玩耍，但自身體轉差後，就不喜歡與人玩耍，見到小朋友也只喜歡黏著媽媽，怕由於身體狀況，跌倒容易瘀傷，所以不敢跑跳，同時也跑不快。

星宇因病常常需要入院，有兩次凌晨入院時，他都默不作聲，看似心事重重，跟他說「加油」，他也沒有回應，令潘太邊談起邊忍不住哽咽。

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潘太和丈夫經檢查後發現不適合捐肝，潘太希望有心人能捐出O型血屍肝，有意者可致電2255 5800/2255 3634，聯絡瑪麗醫院肝臟移植聯絡主任了解詳情。

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記者：陳昊淋