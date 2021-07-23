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【當男人戀愛時】主題曲破2千萬點擊率　茄子蛋3年前舊歌《日常》翻hit

娛樂 12:49 2021/07/23

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《當男人戀愛時》

台灣愛情電影《當男人戀愛時》在已正式在香港上映，該片在台灣打入當地史上10大賣座愛情電影，連帶為電影度身訂造的超洗腦主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》創下2千萬點擊率的驚人紀錄。

甚至同樣由樂隊茄子蛋創作的催淚插曲《日常》也是觀眾詢問度爆燈。其實導演殷振豪在拍《當男人戀愛時》前，已多翻跟樂隊「茄子蛋」合作，是樂隊《浪子回頭》、《浪流連》、《這款自作多情》三支連貫劇情的MV的導演，在YouTube創下破億點擊，打造出「浪子宇宙」。

導演特別喜歡在創作中捕捉台灣特色，突顯地道的台灣味道，細膩刻劃日常的平凡，與饒富詩意的台式美學元素。
 
以往殷振豪的合作都是先聽到歌曲，再透過音樂的意境打造畫面，但這次則完全反過來，他只給茄子蛋先看了劇本及劇照，他們就依據故事的情節寫出電影主題曲。彼此的好默契成了合作上最加分的關鍵。

歌曲旋律取樣於90年代風格，強烈的節奏像是《當男人戀愛時》中邱澤的角色般，轟轟烈烈追求愛情的過程。主唱阿斌補充，歌詞呼應電影劇情的男性視角，尤其最後一句「愛你愛甲白目眉」意指會陪你一直到老，是他看完《當男人戀愛時》劇本後，第一句直覺想到的詞，這歌曲MV也突破2千萬點擊率。
 
除片中的主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》外，片尾超催淚的一曲也是觀眾詢問度最高的一首，原來是茄子蛋3年前發行的歌曲《日常》。

有別於《愛情你比我想的閣較偉大》的強勁節奏，《日常》緩慢小清新的曲風就像那些「日常小事」，在片尾響起時回應著男女主角婷相知相愛的點滴。 

其實這歌發行於茄子蛋2017的首張專輯《卡通人物 Cartoon Character》，這張專輯也讓他們拿下了金曲獎「最佳新人獎」、「最佳台語專輯」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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