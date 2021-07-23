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【英國升學】黑心學店只讀書不活動  「升學界花姐」：迫留校冇假放

海外升學 13:29 2021/07/23

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Eve分析英國黑心學店的特徵。

英國教育另一特色在於平衡學習與生活，每隔數星期學校就會有週末假，學期之間有一至兩週的 Exeat weekends、Half- term break 等等，讓學生休息放鬆，更鼓勵學生參加運動校隊和學會等等的課外活動。

但對緊張排名的「學店」而言，學生放假或會變得懶惰致荒廢學業，所以連聖誕節、復活節長假期間也會要求學生留校補課，測驗考試時打開房門讓舍監監考。特別是去年 10 月疫情反覆期間，學校為嚮應英國政府政策「停課不停學」都會提供網上授課，但強制在宿舍進行，不能回家避疫。

有位中途轉介由我跟進的學生 Anna 向我透露，疫情爆發時，副校長向全校發電郵不准學生離校缺課，否則要親自向校長解釋。但當時病毒肆虐，又未有疫苗，要幾百名學生留在學校很容易出現大規模感染，他的父母最後決定立即訂機票送子女回港，其後，學校因學生未有在宿舍內上網課，該學期的成績不被計算。

「讀書緊要啲，定性命緊要啲？ 」疫情之下，授課充滿挑戰，但學生的健康和安全永遠最重要。然而，對於這些學店來說，卻是成績和排名先行，如此無視疫情爆發期間的感染風險，強迫學生留校，實在無疑置學生於險地，結果該校有20幾名學生中招。

某些學校解釋這只是沒有辦法下的辦法，但其實有部份英國學校在香港設有分部，可支援疫情期間返港的學生，更可選擇網上授課；由此可見，學店把整體成績看得比個別學生的健康更重。在這些特殊情況下，更可清楚見到校譽和管理手法的重要性，並非排名高低可以媲美。

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撰文 : 梁曉芙 英國升學顧問

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