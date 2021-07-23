【親子好去處】香港杜莎夫人蠟像館夏日連環優惠 限時41折買優惠雙人套票平$600
踏入暑假，不少父母都忙著安排暑假親子好去處，香港杜莎夫人蠟像館就趁著暑假期間推出多款夏日限定套票及優惠，包括高達41折的夏日雙人套票，並有消費券優惠，讓大家在暑假來一個溫馨滿滿的親子巨星之旅。
由即日起，於香港杜莎夫人蠟像館官網購票即可享41折優惠，以$349購買原價$849的夏日限時優惠雙人套票，包括有兩張成人門票及VIP數碼照通行証，更可免費獲贈神秘小禮物一份。
蠟像館更首次聯同台灣麵食專門店金玡居推出「食·玩·紛套票」，客人可以69折優惠，即$369尊享香港杜莎夫人蠟像館門票一張、VIP數碼照通行證，以及金玡居指定麵餐一份。
而8月的第一輪消費券即將發放，蠟像館亦推出多項消費券平台優惠，包括使用Tap & Go付款時，客人可於官網購票時輸入優惠碼summer2021，即可享「食·玩·紛套票」5折優惠。使用WeChat Pay電子優惠券平台，於正門售票處出示電子優惠券購買門票，即可以享「食·玩·紛套票」5折優惠。
另外，亞洲天王林俊傑（JJ）的全新巡迴蠟像已進駐蠟像館，粉絲們由即日起至8月31日於蠟像館官網購票，輸入JJLINSANCTUARY優惠碼，即可以$178優惠價購買精選套票，包括門票及VIP數碼照通行證各一張（原價$299），門票有效期更延長至12月31日，非常抵玩。
訂票網址︰https://www.madametussauds.com/hong-kong/
記者︰黃依情