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【親子好去處】香港杜莎夫人蠟像館夏日連環優惠　限時41折買優惠雙人套票平$600

休閒消費 12:58 2021/07/23

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熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港杜莎夫人蠟像館推出暑假購票優惠，最高可享41折。（蠟像館提供圖片）

踏入暑假，不少父母都忙著安排暑假親子好去處，香港杜莎夫人蠟像館就趁著暑假期間推出多款夏日限定套票及優惠，包括高達41折的夏日雙人套票，並有消費券優惠，讓大家在暑假來一個溫馨滿滿的親子巨星之旅。

由即日起，於香港杜莎夫人蠟像館官網購票即可享41折優惠，以$349購買原價$849的夏日限時優惠雙人套票，包括有兩張成人門票及VIP數碼照通行証，更可免費獲贈神秘小禮物一份。

使用Tap & Go或WeChat Pay平台購票，更可享5折優惠。（蠟像館提供圖片）

蠟像館更首次聯同台灣麵食專門店金玡居推出「食·玩·紛套票」，客人可以69折優惠，即$369尊享香港杜莎夫人蠟像館門票一張、VIP數碼照通行證，以及金玡居指定麵餐一份。

而8月的第一輪消費券即將發放，蠟像館亦推出多項消費券平台優惠，包括使用Tap & Go付款時，客人可於官網購票時輸入優惠碼summer2021，即可享「食·玩·紛套票」5折優惠。使用WeChat Pay電子優惠券平台，於正門售票處出示電子優惠券購買門票，即可以享「食·玩·紛套票」5折優惠。

亞洲天王林俊傑已進駐香港杜莎夫人蠟像館。（蠟像館提供圖片）

另外，亞洲天王林俊傑（JJ）的全新巡迴蠟像已進駐蠟像館，粉絲們由即日起至8月31日於蠟像館官網購票，輸入JJLINSANCTUARY優惠碼，即可以$178優惠價購買精選套票，包括門票及VIP數碼照通行證各一張（原價$299），門票有效期更延長至12月31日，非常抵玩。

訂票網址︰https://www.madametussauds.com/hong-kong/ 

記者︰黃依情

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