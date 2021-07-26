【超市大搜查】餅乾小朋友至愛多吃或堵塞心血管　一文看清56款不含反式脂肪餅乾

▲ 餅乾小朋友至愛多吃或堵塞心血管，56款不含反式脂肪餅乾。

餅乾深受不少小朋友喜愛，但家長購買時，須留意食物標籤，因長期攝取反式脂肪，或會慢性堵塞兒童心血管。TOPick近日檢搜查市面上84款常見餅乾，結果發現，當中56款餅乾不含反式脂肪。

據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。

TOPick近日檢視市面84款餅乾，結果發現，有56款餅乾不含反式脂肪，包括愉快動物餅（紫菜）、魚仔餅（烤雞味）、EDO杏仁餅乾、樂天士多啤梨味熊仔餅、奧利奧黑白朱古力等。不過，需留意的是，部分餅乾雖顯示為「零」反式脂肪，但部分含有起酥油或氫化植物油等反式脂肪材料。

不含反式脂肪餅乾清單：

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不含反式脂肪餅乾清單：

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綜合本港消委會及中國營養學會建議，男童和女童反式脂肪每日建議攝入量為少於1.4和1.3克；而成人方面，反式脂肪每日攝取量應少於2.2克。

是次檢視亦發現，共有28款餅乾含有反式脂肪，其中一款餅乾反式脂肪更達1.5g（以100克計算） ，詳情如下：

含反式脂肪餅乾清單：

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營養師教睇營養標籤

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。

Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

兒科專科醫生：長期攝取反式脂肪或引發心血管疾病

兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

心臟專科醫生梁達智亦曾稱，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。

他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，而患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士應盡量避免，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕也不應輕視，如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，長遠累積對血管的傷害，心血管疾病亦會更早形成。

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責任編輯：黃存新