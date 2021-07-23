【房策訴求】公屋聯會盼劏房租管降低加租門檻　促房委推動公屋重建及加快流轉

▲ 公屋聯會交代新一份政府《施政報告》期望。（吳卓峰攝）

政府正推動「劏房」租管的修例工作，目前於立法會辯論，最快年底實施。公屋聯會建議將續租加幅上限，由建議門檻15%降至一成，盼進一步保障基層市民的租住權。

運輸及房屋局稱，「劏房」租務管制完成修例後，建議屆時租客享有4年租住權保障，首個兩年合約結束後，有權續租一次；續租時加租幅度「封頂」最多15%。業主也不能濫收水電，否則可被法庭判罰。

公屋聯會總幹事招國偉認為，現時修例草案正於立法會審議，盼將續租加幅上限降至一成，相信可進一步保障基層市民的租住權。他又建議政府在掌握足夠數據的基礎下，應針對單位「起始租金」水平作出研究，進一步完善劏房租管的保障。

公屋聯會也建議，房委會應加快研究重建舊公共屋邨，透過於舊邨附近地皮先興建接收屋邨，創造遷置資源，讓舊邨居民遷進接收屋邨後，再清拆舊邨重建。聯會認為觀塘和樂邨、葵青梨木樹二邨及荃灣象山邨等，也適合用這方案重建。

就本屆政府最後一份《施政報告》於10月發表，公屋聯會常委胡綽謙建議，應著墨於「促進公屋流轉，增加單位供應」，包括提供更多誘因讓公屋富戶轉購資助出售單位、加推更多「租置公屋」餘貨單位，以及重置「長遠房屋策略督導委員會」促成更完善房屋政策。

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記者：吳卓峰