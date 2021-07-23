林二汶7.28舉行慈善網上音樂會　以歌聲呼籲愛護動物別棄養

▲ 二汶指父母錫愛犬比她更甚。

林二汶將於下周三（7月28日）晚上8時舉行網上慈善音樂會，所籌得善款分別捐予兩間慈善機構，包括「香港社會創投基金(SVHK），以及專門拯救被遺棄動物機構《大樹下善待動物庇護站(大樹下)》。

二汶一直以來都有關注不同的動物慈善機構，今次向《大樹下》捐款的原因是創辦人對動物不離不棄之心，她表示：「不論發生甚麼事，經營有多困難，創辦人都一直堅持，絕對不會放棄狗場貓場小動物，跟義工們對動物的愛令我深受感動。」

社會上不少動物慈善團體都面對營運資金問題，二汶認為想改善以上問題，最應該由教育開始，她說：「我們所有人都要保護動物，這是社會責任，當你帶小動物回家第一日就要確保牠不要餓親、身體健康及有一個舒服生活環境，不要有事就遺棄。」

她指：「由我同家人領養四四（愛犬）至今，我們都做到以上幾點，爸爸媽媽有時錫牠仲多過錫我。如果人人都做到，就不會有被遺棄貓狗，亦都不需要這類機構及人手。」

對於近日因移民潮又多了動物被遺棄個案，二汶呼籲大家要好好妥善處理，千萬不要做一個不負責任的主人，「主人是寵物的全部，幸好我身邊朋友都安排得好好，如果人人都負責任不會有遺棄潮，狗場貓場就不會有那麼大負擔。」

▲ 二汶關注動物權益。

而另一受惠機構，則是由安達人壽捐款予《香港社會創投基金(SVHK)》，希望藉此為香港推動社會創新，為未來作好準備。二汶在音樂會內唱出《最後的信仰》一曲希望鼓勵大家「想保無邪之驅，還是必須好好過下去」。

她續說：「世界怎轉變都好，大家都要好好生活，人生入面好多事可以令自己變得更好。」二汶希望大家常保持好奇之心、多學習，生活定必越來越好。

