【東京奧運】張家朗謝影雪任港隊開幕持旗手　「英華劍神」中四退學做全職運動員圓夢

▲ 東京奧運今日開幕，劍擊隊張家朗及羽毛球隊謝影雪擔任港隊持旗手。

延後一年舉辦的東京奧運於今日（23日）正式揭幕，港隊派出自回歸後最大規模的97人代表團，包括46名運動員或替補運動員出戰13個項目，而今晚的開幕禮上，香港將派出劍擊隊的張家朗及羽毛球隊的謝影雪擔任持旗手，兩名港將皆出身自Band 1中學，文武雙全。

大會按照日文拼音順序，決定各代表隊的進場次序，港隊被安排第170位進場。除了男子劍擊代表張家朗及混雙羽毛球代表謝影雪擔任港隊持旗手，游泳代表何詩蓓、何甄陶、黃筠陶、何南慧、楊珍美，以及男子花劍隊的蔡俊彥、張小倫亦會出席。

▲ 張家朗指今屆奧運有隊友相伴，有信心在團體賽爭牌。（陳靜儀攝）

有「少年劍神」之稱的張家朗對於獲選擔任持旗手，日前在社交網站表示「感到萬分榮幸及感恩」，祝願今屆香港奥運代表們，都可發揮最佳狀態取得佳績，為香港體育界歷史寫出新一頁。

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劍擊張家朗︰堅持信念向目標進發

現年24歲的張家朗出身傳統名校英華書院，讀到中四時決定退學做全職運動員，一直以踏上奧運舞台為目標，2016年他終首次晉身里約奧運，今屆第2次代表香港在東奧出戰「男子花劍個人賽」及「男子花劍團體賽」。張家朗承諾會堅持信念，繼續向目標邁進。

回想自己當初選擇當全職運動員及以參加奥運為目標，其後得到體育學院團隊、劍擊總會、教練隊友們的支持下，向目標一步一步前進，我會繼續堅持信念及努力向目標進發。

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父為昔日籃球員 撐兒退學追夢

張家朗的爸爸為昔日籃球運動員張子倫，爸爸曾希望兒子繼承他加入籃球界，後來帶他學劍擊後，發覺他對劍擊興趣較大，就讓他繼續學劍。

性格內向的家朗從小都不願表達自己，會順父母意思去做任何事，但在退學轉做全職運動員一事，他卻向父母極力爭取，他覺得兼顧返學與練習太辛苦，加上渴望在劍擊發展，最終成功游說父母支持自己。

▲ 謝影雪今屆第3次出戰奧運。（謝影雪IG圖片）

羽毛球謝影雪︰狀態重回高峰

至於港隊另一持旗手謝影雪現年29歲，是羽毛球隊大師姐，今屆第3次出戰奧運，過往2屆她出戰女雙賽事，今屆則首次以混雙身分出席，夥拍26歲的鄧俊文。謝影雪昨日在社交平台表示，連日來訓練很疲累，但也很享受與隊友為同一目標奮鬥的感覺。

能夠成為持旗手係好大嘅榮譽，自己第三次出戰奧運會，今次最特別係第一次同俊文參加混雙，呢幾個月我哋已經為奧運準備得如火如荼，狀態亦都重回昔日高峰。

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謝影雪從沒想過自己可以成為港隊東奧持旗手，認為港隊有更多比她強大的運動員，故對於獲選感到好開心，「令到好可能係我最後一屆嘅奧運會更加完美，亦令我更有動力去每日訓練，積極去東奧爭取更好成績」。她感謝家人、香港奧委會、體院、羽總及身邊每一位的支持。

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讀Band 1英中聖公會陳融

謝影雪畢業自Band 1北區名校聖公會陳融中學，大4年的姐姐謝影彤也曾是港隊羽毛球青年軍一員，但中學時期姐姐因壓力問題退隊，只餘下妹妹影雪獨自在羽壇上搏鬥，家中一切資源和關注度都集中在影雪身上，驅使她要為努力取得好成績，以報答姐姐的愛。

聖公會陳融中學創校於1989年，是位於上水的Band 1資助學校，以英文為主要教學語言，並以靈育、立身、為學、社會、體藝、中國文化及資訊科技7個範疇培育學生正面價值觀、知識和能力。2019年30周年校慶時，謝影雪亦有返母校分享其運動員生涯的點滴，並作羽毛球簡單指導。

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責任編輯︰林綺玲