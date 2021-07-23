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【洗黑錢】35歲主婦涉嫌「洗黑錢」470萬元　今被廉政公署落案起訴

社會 13:21 2021/07/23

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廉政公署今日(23日)落案起訴一名35歲主婦涉嫌「洗黑錢」。（經濟日報資料圖片）

廉政公署今日(23日)落案起訴一名35歲主婦涉嫌「洗黑錢」，涉與一個收受非法投注集團有關，並處理犯罪得益470萬港元。相關貪污調查仍在進行，而涉案主婦今日下午被帶往西九龍裁判法院應訊。

廉署早前調查一宗貪污個案時，搗破一個收受非法投注集團及拘捕多名人士，及後揭發35歲被告主婦謝雯敏涉嫌於前年11月6日，知道或有合理理由相信一筆470萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表可公訴罪行的得益而仍處理該筆款項。

廉署於徵詢律政司法律意見後，今日落案起訴被告，相關貪污調查仍在進行；同於該行動中被捕的非法投注集團「莊家」，早前已被廉署落案起訴收受賭注，當中涉及賽馬賭注合共達3850萬元。

35歲被告被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條，今日下午被帶往西九龍裁判法院應訊。

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責任編輯：陳正怡

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