【英國升學】長子會考不理想細仔沉迷打機 爸爸一個決定令兩兒成為牛津尖子

▲ 何博士一個決定，令兩個兒子成為牛津尖子。

不少家長都有這樣的苦惱：子女已經入讀Band 1學校，但成績卻未如理想，身為父母該如何是好？身為英國升學專家的何永釗博士也有過同樣的經歷：

當年我安排兩個兒子在中學時期入讀一間Band 1學校，大仔好投入田徑訓練及學界比賽，細仔則愛上打機和睇電視，結果大仔成為學界推鉛球冠軍，但會考分數卻不理想，而細仔在校內的成績也是普普通通。

作為父親，他理解兒子逐漸長大，有自己的興趣亦無可厚非，但另一方面又擔心兒子將來的出路，

我自己年輕時就是會考零分，幸好當年毅然決定到英國進修，經過幾年勤工儉學的日子，才輾轉地獲得大學取錄，但我不希望兒子重蹈覆轍。

當年在船公司任職高層的何博士，就利用公司定期派遣其到英國開船東大會的機會，前往當地多間寄宿學校進行採訪，最後決定把兩個兒子送到英國寄宿學校：

我最終安排了他們到蘇格蘭當地一所著名男校讀書，借助寄宿學校封閉式的環境，老師和舍監對學生的關心，加上小班教學模式，令他們重新投入到學習當中。

寄宿學校的環境，也令兩個兒子的生活變得更有規律，學會獨立思考，與人溝通，以及主動尋找自己的興趣。其後何博士兩個兒子在英國的A-Level考試中雙雙考取佳績，被牛津大學取錄。

自身及兩個兒子的經歷，令何博士成為英國升學專家，而身邊親戚朋友亦紛紛找他「問路」。何博士其後創辦了津橋教育，幫助了更多香港學生獲得牛津劍橋等英國名校的取錄。

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