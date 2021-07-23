【著數優惠】HomeSquare６萬件家品優惠價開倉　限定店購低至1折Francfranc人氣商品

▲ 多款家電產品特價發售。

全港最大一站式家居主題商場HomeSquare年度盛事「香港家居折2021」現正舉行！除有近60,000件優質家品、家俬的至抵HK$1、1折及$100優惠；即日至8月15日更分別設有獨家優惠限定店。

繼早前Morris及LOG-ON帶來的獨家優惠，緊接着由人氣家品店Francfranc及city'super帶來充滿渡假風情的擺設場景和家俬，以及多款廚具配件，讓大家輕鬆在家烹調出大師級美食。

以夏日渡假風情為主題的Francfranc和city'super限定店，大膽以鮮艷撞色帶出玩味格調，配以不同常見的熱帶花卉組成的家居佈置場景，讓人想把所有產品通通帶回家。限定店有低至1折的Francfranc人氣商品，如：1折HK$630購入STARK餐檯、6折HK$1,008入手LOTUS單人休閒椅等，而 city'super帶來的優質煮食廚具，助你更方便為摰愛炮製窩心的美食，一起享受在家相處的好時光。

▲ 展場內商品最低以1折發售。

HomeSquare家居折消費獎賞禮遇

第一重賞：家居折消費賞－即日於家居商舖以電子消費滿指定金額即賞高達HK$3,400家居商舖禮券。

第二重賞：The Point會員積分換購及最高消費賞－由7月1日至8月15日，會員利用「新地商場」手機App即可以積分及至筍折扣價換購精選限量貨品，當中包括：以15折HK$880入手、價值HK$5,980的Stylish House玻璃開合檯，以及HK$190 帶走人氣Gemini 10L電焗爐等。

第三重賞：滙豐信用卡獨家優惠－由7月18日至8月15日於指定家居商舖簽帳可享雙重折扣，包括美國床褥品牌Serta 全店正價貨品75折，特價貨品額外95折，其他優惠包括：Francfranc購買正價貨品滿HK$500，即享9折，以及精選商戶特選產品3折起。

於商場以滙豐卡單一簽帳滿HK$500更可參加有獎遊戲贏取總值超過HK$150,000的豐富獎品！多重優惠獻給HomeSquare客戶，把握全年最抵家居折優惠，把心儀的家具全下單。

HomeSquare「香港家居折2021」概覽

日期： 7月18日至8月15日

震撼開售日：7月18日

客廳與燈飾：7月19日至24日

兒童天地與寢具：7月25日至7月31日

家居電器及精品：8月1日至8月7日

室內設計與廚房：8月8日至8月15日

時間： 上午11時至晚上9時

地點： 沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）

記者：王嵐