【MIRROR X ERROR】16子現身令粉絲尖叫歡呼　宣布MIRROR ERROR將水上競技

▲ （陳家瑩 攝）

ViuTV在今日（7月23日）於屯門市廣場舉行《ViuTV夏日電視賞記者會》，邀安排兩大人氣組合MIRROR與ERROR共16人全員出動，逐一介紹有關ViuTV電視賞的Sound Bear禮品，以及兩個為配合東京奧運而推出的特備節目《水著考有Feel》和《力圖打排球》。

MIRROR的12位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、李駿俊（Jeremy）與王智德（Alton），以及ERROR的4位成員梁業（肥仔）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）與吳保錡，一行16人今日現身屯門市廣場。

人氣爆燈的他們吸引上萬名粉絲齊集現場，由昨日（7月22日）起已出現排隊霸位人潮。當16子於中午現身時，現場的尖叫聲不斷，活動期間更因為現場太過吵鬧，台上的嘉賓經常聽不到對方的說話。

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▲ （陳家瑩 攝）

MIRROR永遠穿冬裝

記者會上眾人介紹「ViuTV夏日電視賞」，家庭觀眾可以用ViuTV App收集Sound Bear印花換取禮品，眾成員逐一介紹印有Sound Bear的禮物包括沙灘毛巾、防水袋、浮床、戶外用品等等。

接著大會安排16子玩遊戲估手上手牌中Sound Bear正在進行的運動項目，順勢逐一介紹香港運動員選手的背景，其中《大叔的愛》的「田牧CP」每次表現時，現場的歡呼聲最高。

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《考有Feel》原班人馬上陣

ERROR透露他們被安排了「特別任務」，化身「有得揀大使」，除介紹較冷門、新增的奧運項目外，每日都會在ViuTV的社交網站開帖，讓觀眾擁有投票權，全民選出四項精選項目中最想看的奧運項目，並於當天晚上播出。

主持介紹兩個為東京奧運而設的特備節目，包括由《考有Feel》原班人馬，Edan、阮小儀和黃奕晨主持，由MIRROR對ERROR的競技遊戲節目《水著考有feel》，MIRROR隊長Lokman表示：「操身材唔重要，最重要贏ERROR！」

而Anson Kong趁機指ERROR出名多「矛招」，ERROR成員193即辯斥他們只是「食腦」，而保錡揚言希望新節目能夠為ERROR多加8位成員，才能與MIRROR勢勻力敵。

當主持問到姜濤會在節目中以甚麼類型的「水著」示人時，身邊的Edan搞笑地搶答：「著返而家啲衫，我哋MIRROR永遠都係冬天裝束。」

▲ （陳家瑩 攝）

Edan阿Jer互嘲球技

主持介紹另一節目《力圖打排球》，安排ERROR四子與曾參演《男排女將》的MIRROR成員，包括Edan、Jer、Jeremy、Alton、Anson Lo、Tiger和Ian受訪。

其間，Edan與阿Jer在台上「公報私仇」，不停攻擊對方球技差，而曾是排球隊選手的Ian被要求品評隊員球技，笑謂：「大家前途無可限量，唔打排球有點浪費。」

而出名「矛」的ERROR成員193表示想要顛覆排球的規則，表示只希望能夠站在鄧麗欣（Stephy）旁邊的肥仔，在與隊友「搓波」時，不慎把排球打向台下的公司總經理魯庭暉方向，魯生搞笑地做出「換人」動作，表示要把肥仔換走。

同場加映：MIRROR演唱會片段