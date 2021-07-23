【著數優惠】銅鑼灣希慎廣場舉辦利園咖啡生活節　$199限時優惠Pass嘗9間精品咖啡

▲ 現場設置搶眼咖啡烘焙車，讓咖啡迷打卡。（商場提供）

由即日起至8月1日，利園區會推出利園咖啡生活節，聯同區內各大小咖啡店及多個本地咖啡品牌，將希慎廣場1樓中庭化身成咖啡主題市集。除有10間人氣咖啡品牌的特色咖啡豆及咖啡精品外，現場更設有可愛及文青味兼備的咖啡烘焙車，讓大家拍照打卡，並不定時設有現場烘焙示範，讓現場洋溢濃濃咖啡香氣。

咖啡生活節期間，利園更推出Lee Gardens Coffee Pass限時優惠，Lee Gardens Club會員可於市集以限時體驗價$199，購買總值高達$400的Lee Gardens Coffee Pass，可到指定9間精選利園區咖啡及餐飲店品嘗咖啡及指定飲品，優惠只限外賣。

▲ 由即日起至8月1日，利園區推出利園咖啡生活節。（商場提供）

咖啡主題市集雲集10個人氣咖啡品牌，如NOC Coffee Co.、NATIONS COFFEE及Sonne CAD等，顧客於市集即日消費滿$300，同時為Lee Gardens Club會員或即場登記成為會員，即可換領利園咖啡生活節特別烘焙咖啡豆一包。

Lee Gardens更聯乘區內咖啡店舉辨咖啡大師工作坊，聯乘咖啡店NINETYs、Cupping Room及sensory ZERO的專業咖啡職人教授杯測、手沖及虹吸式沖煮咖啡，讓大家進一步深入咖啡世界。

利園咖啡生活節咖啡主題市集

日期︰即日起至8月1日

時間︰11am-9pm

地點︰銅鑼灣希慎廣場1樓中庭

記者︰黃依情