【遙控販毒】警首破販毒集團以速遞員遙距交收　拘5本地男檢逾1.7億元毒品

▲ 警方拘捕5名涉嫌販毒的本地男子，分別被控「販運危險藥物」及「串謀販毒」，部分人今日在西九龍裁判法院提訊。（黃傑偉攝）

警方首次發現有販毒集團利用電召物流貨車派貨。毒品調查科早前搗破兩宗總值逾1.7億元的販毒案，共拘捕5人，兩宗案件涉及約值2,800萬元的俗稱「K仔」氯胺酮及約值7,900萬港元的可卡因。有販毒集團透過電話網絡，在幕後操縱監控鏡頭，遙遠操縱及監察物流送貨員，要求他們自行進入倉庫提取毒品，再到指定地點交收。

毒品調查科署理今（23日）交代案情，總警司吳頴詩指，根據線報周三下午打擊兩個販毒集團，分別於荃灣、粉嶺、牛頭角、屯門、觀塘等地展開拘捕行動，拘捕5名本地男子，年齡介乎17歲至29歲，全部報稱無業。行動中警方合共檢獲120公斤毒品，市值約1億710萬元。

毒品調查科警司陳江明指，警方首次發現有販毒集團，租用多個小型倉庫存放毒品，並電召物流貨車指示送貨員去不同倉庫，透過電話的網絡監控鏡頭，遙遠操縱及監察送貨員，要求他們進行倉庫提取貨物，而有關倉庫均裝有智能密碼鎖。

他補充，成員要求送貨員到指定地點，將存有毒品的貨品給予買家，或轉移至貨倉儲存，並交予基層派貨人員，集團骨幹成員在過程中幕後操縱，將毒品混在床、枕頭及鞋內，由此逃避警方追捕。警方相信，行動已搗破一個運作約3個月包括集團骨幹成員、派貨員及買家的販毒集團。

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此外，警員突擊搜查觀塘偉業街一酒店房間，拘捕一名29歲本地男子涉嫌串謀販毒。警方相信該男子為販毒集團骨幹成員，檢獲3部疑涉案的手提電話，料被捕男子利用電機操縱販毒活動。經調查後，警方發現集團透過16個位於新界及九龍的工廈單位儲存毒品，警方在當中6個單位搜出204包、共重約53公斤的可卡因。

警方隨後搜查粉嶺一鳴路一個住宅單位，發現單位有17包冰毒、4.5公斤用膠盤載着的冰毒、共重約6公斤的5磚可卡因、共重約44克的12包氯胺酮，以及一批包裝毒品的工具，2名19歲男子涉嫌販毒在上述單位被捕，警方估計他們為毒品集團成員。行動中警方檢獲共約67公斤毒品，市值約7,870萬元。4名被捕人士正被扣查，其中3人將會被暫控1項販毒以及1項串謀販毒罪，於明日（24日）於東區裁判法院提堂。

另外，警員在荃灣海盛路一工廈截查一名可疑男子，發現該男子手持的環保袋內有一包錫紙茶葉包裝，裡面有約1公斤懷疑氯胺酮，以及他身上有121小包、共重約42克霹靂可卡因。該名男子所管有的工廈單位內，警員再發現48包以茶葉包裝作掩飾，共重約53公斤的氯胺酮，毒品市值合共約港幣2,840萬元。該名17歲本地男子因販毒罪被捕，案件於今早在西九龍裁判法院提堂。

警方呼籲家長留意子女去向，避免被不法之徒利用青少年思想未成熟及欲賺快錢等弱點，誘使他們犯案。至於貨倉的業主亦需提高警覺， 如有懷疑有應舉報。

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記者：黃傑偉