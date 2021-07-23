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【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　患者分別由阿聯酋及孟加拉抵港

社會 14:16 2021/07/23

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本港連續46天本地零感染。（經濟日報資料圖片）

本港連續46天本地零感染，今日(23日)新增2宗新冠肺炎確診個案，都屬輸入個案，同日錄得少於5宗初步確診，暫未見本地初步確診個案。至今本港個案累計11,974宗，包括11,973宗確診個案和1宗疑似個案。

今日新增兩宗確診個案均涉輸入個案，二人無病徵：

  • 第11,973宗：昨日公布初步確診的36歲女子，從阿聯酋抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，抵港後第3天的檢測樣本結果呈初步陽性，檢出有L452R變雒病毒，已接種兩劑復必泰
  • 第11,974宗：21歲女外傭，7月19日乘搭QR818航班從孟加拉抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店，暫未知有否帶變種病毒，是否已接種疫苗亦於調查當中

本港昨(22日)僅增1宗輸入個案，涉一名49歲女子日前由美國抵港，並帶有L452R變種病毒株，她早於3月10日及4月6日在港接種兩劑復必泰。詳情請見【下一頁

另亦有一名36歲女子初步確診，她同樣分別於5月9日及6月5日在港接種兩劑復必泰，上周一到訪杜拜，本周一經曼谷返港，第3天樣本驗出初步陽性，同樣帶L452R變種病毒株，離港前所居的屯門恒順園第6座昨晚被列為受限區域，居民須強制檢測。詳情請見【下一頁

本港錄21宗輸入個案已接種新冠疫苗衞生防護中心總監林文健指逾6成無病徵，8成個案CT值少於30，即病毒高，相信接種疫苗後對變種病毒相當有效，因而出現突破性感染亦為無症狀。詳情請見【下一頁

同場加映，兒科醫生拆解乳腺炎成因及治療：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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