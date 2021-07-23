【MIRRORXERROR】Anson Lo與隊友現身屯門心情佳　教主感謝神徒支持：現時專心工作

▲ 鏡粉的全力支持，令MIRROR感動。

人氣男團MIRROR及ERROR 今日（23日）現身屯門市中心，出席《VIuTV夏日電視賞》，宣布東京奧運連串節目。MIRROR十二子接受傳媒訪問，對粉絲通宵達旦支持，揚言大受感動。

MIRROR成員今日齊齊穿上長袖衫現身，貫徹「MIRROR沒有夏天」原則，被問到可會為奧運節目穿水著，眾成員都笑道他們找要一如以往繼續穿冬天衫，並笑言奧運泳衣都有長袖，而他們信緣份，要露的時候自然會露。

▲ MIRROR和ERROR齊人出席活動。（攝影：陳家瑩）

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MIRROR感激鏡粉支持

對於大批粉絲入到屯門支持，更有通宵守候，MIRROR深感開心，知道不少粉絲一早來輪侯，最緊要大家安全，也提醒今晚眾成員也會現身ViuTV的奧運節目，希望繼續支持。

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Anson Lo專心工作

對於TVB及有線都有不少奧運節目，MIRROR稱只要堅持做好自己、做好電視節目，就不怕對撼。

早前成員Anson Lo的出櫃舊聞被翻炒，但獲一眾神徒支持，Anson Lo今日是在事件後首度現身，可能得粉絲支持，教主心情甚好。

被問到現時感受，Anson Lo稱：「這幾天收到不少留言支持，現時我專心工作，今日見到好多fans，跟大家距離好近，自己都很開心。」

▲ Edan和Anson Lo再合體。（攝影：陳家瑩）

記者：梁樂欣、陳家瑩、劉卓姿