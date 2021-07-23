【急性肝衰竭】1歲栢熙情況好轉平安出院　主診醫生形容「大步檻過」

▲ 1歲男童栢熙情況好轉，目前已出院。

年僅一歲的男童栢熙早前因確診急性肝衰竭，情況一度危殆，需要換肝續命。媽媽區太今日（23日）宣佈好消息，指栢熙已經平安出院；其主診醫生亦表示栢熙的肝功能已經回復正常，形容是已經「大步檻過」，十分幸運。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

栢熙媽媽區太日前指出，兒子在清醒後已經能夠認出家人，而且肝衰竭的情況有好轉，毋須插喉。她今日向TOPick表示，兒子栢熙已經平安出院，惟每星期仍要回醫院覆診，又引述醫生指，目前仍找不到患病的原因，惟病情已逐漸好轉。

栢熙的主診醫生瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁表示，栢熙的肝功能已經回復正常，運作良好，其肝酵素指數為一百多，已接受正常水平，而且血凝固指數亦回復正常，故可安排栢熙出院。他解釋，由於栢熙出世時的肝功能正常，而且年紀較小，比起因為乙型肝炎而引致肝衰竭患者，自我修復的能力較高，又形容栢熙已經「大步檻過」，十分幸運。

不過，他指出目前仍未找到栢熙染病的原因，會循細胞感染的方向作調查；另會要求栢熙每星期到醫院覆診，指如其情況一直好轉，復發的機會不大。他早前亦指出，小朋友出現肝衰竭的情況大多原因不明，雖然以往亦有嬰兒出現類似情況，惟並非常見，提醒家長要注意，如小朋友出現發燒、神智不清、眼黃等問題，應盡快求醫。

栢熙於本月2日因發燒及嘔吐到醫院求診，其後發現患上急性肝衰竭，留醫瑪麗醫院兒童深切治療部，曾一度處於昏迷狀態，需插喉餵食，並急需進行換肝臟手術。曾有多名有心人與栢熙進行肝臟配對，惟一直未有成功配對，幸好栢熙的情況逐漸改善，可以出院回家。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩