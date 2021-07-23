【生眼挑針】2歲女全身麻醉割眼瘡手術　吳日言心痛忍不住喊【附醫生解說】

▲ 吳日言心痛2歲女兒需要全身麻醉，進行割眼瘡手術。

子女患病，父母都很心痛！吳日言2歲女兒曾多達7、8個月受眼瘡影響，熱敷和搽藥膏都無效，她跟丈夫決定讓愛女全身麻醉進行割眼瘡手術。吳日言拍片分享當中的經歷，坦言很擔心，「可憐天下父母，呢個真係好大嘅決定！」

▲ 吳日言的女兒之前患眼瘡，日前做了手術，非常成功！（影片截圖）

現年37歲藝人吳日言（Yan）於2016年，與拍拖17年的圈外男友Barry於沖繩註冊結婚，2018年11月誕下林禧茹（Beatrice，Bea）。吳日言近年開設飯糰店，忙著工作與湊女，享受做雙職媽媽。女兒是吳日言的心肝寶貝，媽媽在IG曾向愛女「示愛」︰

我E+（依家） 眼中只有Beatrice ，一切都係為阿囡而轉，我愛Bea，Bea也愛媽咪，我感到好幸福快樂。

▲ Bea未做割眼瘡手術前，一隻眼的眼袋位置明顯較腫。（IG圖片）

長達8個月受眼瘡困擾

昨日（22日），吳日言在IG及facebook分享愛女的經歷，指女兒Bea有7至8個月持續受到眼瘡的困擾，期間試了不少方法，包括嘗試熱敷，以金銀花加蒲公英去煲水敷眼，情況曾一度有好轉，可是不久復發，而眼瘡位置很難去處理，需看多次醫生及塗藥膏。由於女兒眼瘡未能根治，最後吳日言跟丈夫想了很久，決定安排女兒入院接受割眼瘡手術。

可憐天下父母，呢個真係好大嘅決定，始終兩歲小朋友要全身麻醉，我都好擔心。好彩兒孫自有兒孫福，手術順利完成，眼睛嘅疤痕亦都慢慢減退。

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擔憂女兒全身麻醉有風險

從影片所見，吳日言在手術前跟女兒解說，齊齊加油集氣。人仔細細的Bea很勇敢地說「I am ok」、「加油加油」。然而，吳日言跟丈夫內心很緊張及擔憂。

我同阿女入去（手術室）得我一個，原來都幾激動，因為她聞氣不停喊，不是一下就瞓著，要十幾秒，其實很快，但可能我睇住她喊，會好激動忍唔住喊。不過，這個手術好快只要10至20分鐘。

▲ 靚媽吳日言一切都是以愛女為先。（陳家瑩攝）

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▲ 幸福的一家三口！（IG圖片）

女兒眼睛康復快

女兒手術有些脾氣哭起來，要向爸爸扭抱，可幸手術成功即晚可出院回家。之後，吳日言跟女兒齊齊拍片分享，見Bea眼睛已沒大礙了，眼部縫了2針，7天後已消腫很多，仍有少許紅印，醫生表示預計兩星期便會散退，吳日言有感過程幾驚險，幸好手術順利，感謝醫護團隊。

最緊要係保住阿女的靚靚眼睛！如果孩子有咩問題，盡早找醫生處理，確保小朋友健康快樂地成長。

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眼科專科醫生︰兒童常患眼瘡

希瑪眼科中心眼科專科醫生林寶生接受TOPick訪問表示，眼瘡又名「麥粒腫」及「眼挑針」，成因是眼瞼內油脂腺堵塞，內裡油脂排不到出來發炎而形成，任何人也有機會發生。小朋友比較常見患眼瘡，是因為兒童皮脂腺發育未完成，加上可能易有懷習慣如搓眼、未即時處理污糟的眼皮等。患眼瘡初期大多只會突起少少，直至發炎紅腫熱痛，才易被察覺。

林寶生醫生指出由於患眼瘡者的油脂腺堵塞，所以可以用熱敷疏通，每日5至6次，每次要5至10分鐘，家長留意熱敷用品要乾淨，及保持適當的溫度。如果患者出現發炎以及持續翻發，或需食藥、滴藥水，甚至進行小手術去放膿。

雖然眼瘡常見於兒童上，但林寶生醫生指出不要長期忽視，如果嚴重眼瘡或有機會影響視力出現散光等問題，又或眼瘡自行破裂，有機會留疤影響外觀。她提醒各位家長宜盡早發現孩子患眼瘡，趁眼瘡細粒時勤力些熱敷。

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記者︰顏紫燕