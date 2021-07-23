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【震撼教育】飼養比目魚8個月後含淚吃掉　日本小學盼學生體會生命可貴

中小學 15:57 2021/07/23

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小學生養魚8個月後，含淚把魚吃掉。

吃掉自己飼養的魚，日本的震撼教育，讓學生感受生命的意義。日本靜岡縣一所小學，去年10月給學生幾條比目魚，要求他們把自己當成父母，用心照顧這幾條小生命。然而，260日過去後，同學近日需要投票，決定是否把魚吃掉。最終，學生含著淚、懷著感恩的心吃掉親手養大的生命。

日本新聞媒體FNN News報道，靜岡縣濱松市一所小學，去年10月給予學生幾條比目魚，要求他們把魚當成自己子女般照顧。校長親自把載著魚的盆交給同學，同學們把魚倒入大水缸內，每天換水、餵食，還撰寫飼養日記，看每條魚的狀態如何。

校方此舉是為了讓學生透過親自養育生物，體會生命的可貴，並要懷著感恩的心對待這些為人類提供營養的動物。

點擊圖片睇學生的養育過程：

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學生非常用心地照顧4條比目魚，甚至每日清晨回校等開門，第一時間就去看魚兒，他們亦用心地記錄比目魚的生長情況和狀態。從去年10月到今年6月，照顧了260日，漸漸對比目魚產生感情。然而，這天回校他們卻面臨一個殘酷的投票，決定魚兒的生死。

點擊圖片睇投票過程：

投票期間，贊成和反對的學生爭持不下，有反對的學生認為，應該讓魚兒回到大海。不過，有本來投反對票的學生轉軚，認為即使把魚兒放回大海，牠們也可能被吃掉，不如現在就吃掉牠們。根據投票結果，學生最終決定吃掉魚兒，學校請了料理師傅在學生面前劏魚，把牠們製成食物。

點擊圖片睇學生反應：

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同場加映：兩間小學合辦空中畢業禮　寓意學生一飛衝天留下美好回憶

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責任編輯：王明芳 

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