【創業追夢】80後珠寶設計師轉行畫動漫Gel甲　不介意月入萬多元︰我比從前快樂

▲ 80後Coffee毅然放棄穩定珠寶設計師工作，轉行畫動漫Gel甲。

人生怎樣才算成功？或許有人認為要搵份好工、年薪過百萬、買車兼上車才是大贏家，但對80後女生洪穎茵（Coffee）而言，一切也比不上「快樂」重要。熱愛畫公仔的她曾任珠寶設計師5年，不幸經歷裁員後，決定向自己的comfort zone說再見，轉行做香港少有的動漫「痛甲」美甲師，就算月入僅萬多元亦不介意，繼續堅持做自己喜歡的事，換取金錢不能給予她的快樂。

▲ 33歲的洪穎茵原本是位珠寶設計師，因厭倦形形式式的刻板工作，轉行做痛甲美甲師。（黃建輝攝）

近幾年，喜歡做gel甲的香港女士愈來愈多，甚麼Hard Gel、Soft Gel更是層出不窮，甚至有一類名為「痛甲」，在香港並不普遍，33歲的洪穎茵就是當中少數的痛甲師之一。

痛甲（痛ネイル）是日本一種流行的美甲文化，喜歡ACGN--即Animation（動畫）、Comic（漫畫）、Game（遊戲）及Novel（小說）這4種宅文化的人，為了突顯自己的獨特個性，會將動漫角色的字畫噴在車上作裝飾，稱為痛車。而「痛」字的英文發音“pain”亦與彩繪的“paint”相似，所以延伸至有動漫的美甲，就稱為痛甲。

▲ 痛甲是日本流行的美甲技巧，即是將動畫或漫畫等角色畫上甲面上。（黃建輝攝）

讀設計入行做珠寶

但在成為痛甲師前，Coffee與普遍學生哥一樣，從事的第一份工作就是與就讀的學科有關。「我是讀商業設計高級文憑課程，但第二年時發現自己根本不喜歡平面設計，就按興趣選了珠寶設計，畢業後也順理成章入了珠寶設計這行。」

Coffee說10多年前的第一份工可算是非常幸運，獲尖沙咀某酒店的珠寶店地舖聘用為助理，起薪點近1.5萬元，以當時人工來說算是高，收入亦穩定，可惜工種以賣珠寶為主，設計部分甚少，於是就決定轉職做真正的珠寶設計師。但「新仔」以零經驗入行，一切就打回原形，由低做起。

▲ 她視每位客人為朋友，喜歡在畫甲時與她們聊天互相認識。（黃建輝攝）

「轉行做設計師後，人工跌至8千蚊。幸好我家庭負擔不大，婚後與丈夫住在娘家，每月只需付家用，毋須供樓，自己洗費也不大，若慳住用的話也夠生活。」於是她一做便是4、5年，中途轉了兩、三間公司，月薪也慢慢回升至首份工的水平。可是，刻板的工作模式加上經濟低迷，就成了她放棄這行的導火綫。

▲ 有多年的珠寶設計經驗，讓她更擅於在細小的甲面上畫上細緻的公仔。（黃建輝攝）

市道差不幸被裁員

「做珠寶設計，我每日的工作就是坐在辦公室裏，上網找不同款式的珠寶圖片推銷給老闆，如他們認為有市場的話，再以圖片作基礎設計新款式。但如否決了，就要重新再找，如是者每日不停重複。」

她說起初見證自己的設計成品誕生的確很開心，但久而久之成了習慣後，連對住一堆珠寶或鑽石也失去了熱情。

還記得2016年時經濟開始轉差，我負責的客戶也少了定單，不停被老闆ban設計，畫的機會也沒有，變得漫無目標，負面情緒很厲害，甚至會覺得心虛，認為自己不值得𢭃這份糧，每日上班也有種害怕的感覺。

加上市道每況愈下，Coffee是公司中年資最短的員工，最終難逃被裁命運。「本想找回這行的工作，有見過工，亦有公司想聘用，但因為大概知道工作模式，我覺得要再次經歷無限輪迴，就開始感到迷茫，不停問自己是否想繼續這樣，希望能跳出框框。」最後她決定把心一橫，報讀政府的erb免費美甲課程。

▲ 與坊間一般gel甲不同，Coffee會先畫草圖及報價，亦可按客人要求設計圖案，傾妥後才會正式做。（黃建輝攝）

重新開始任美甲新人

Coffee笑言，其實自己本身對美甲興趣不大，但因為老公的表妹做這行，有少許認識，加上經常見到招聘美甲師的廣告，似乎較易入行，就見步行步，讀完3個月課程後，再「雙綫行車」兩邊同步搵工。然而首先聘用她的，就是一份美甲學徒的工作，她又再次經歷由零開始。

當時搵工是完全不考慮人工，甚至覺得請你已是好彩，所以月薪只有7,000元，連最低工資也沒有。讀到的亦只是基礎技巧，但公司一開始卻叫我拆甲，試過用磨甲機弄傷客人的手，驚險萬分。後來轉做gel腳，單色熟手的話只需45分鐘，但我就用了3小時，慶幸是客人不介意。

學師約一年後，她慢慢掌握到Gel甲技巧，就膽粗粗與兩位美甲師合夥創業，於尖沙咀開設樓上店，後來因貴租再轉去荔枝角。但萬萬想不到創業又是另一回事，她說起初生意很差，經常拍烏蠅，但因為她對手繪甲特別有興趣，趁沒有客時就自學畫卡通或動漫公仔，並迫自己每日畫一個甲款上載IG，約3、4個月後開始有人欣賞，生意逐漸轉好。

而約一年多後，她與兩位拍檔亦因經營理念開始有分歧，決定拆夥自立門戶，開設她的一人工作室Coffee Fingers，專門做動漫痛甲。「到真正自己一個開店後，我的心終於定下來，原來這工作才是自己的夢想，我想繼續堅持。」

▲ 她笑言與丈夫財政獨立，但美甲始終是易勞損的工作，打趣說將來就要靠丈夫養。（受訪者提供圖片）

曾想輕生感激媽媽陪伴

不過，痛甲始終較冷門，香港的痛甲師總數也不多於5人，但Coffee笑言，能令到喜歡的那批小眾客人開心，就是她的滿足感及動力來源。「我其中一位熟客是位婆婆，原本她不太有興趣，但受女兒影響，試過一次後便愛上。現在我每月也要抽一天親自上門為她畫卡通甲，而且一定要畫滿10隻手指她才歡喜。」

▲ 她非常感激有位開明的媽媽一直在身邊支持自己，幫她度過每個難關。（受訪者提供圖片）

要走過這10多年的漫長「轉行之路」，Coffee說最感激的人就是媽媽。生於潮州大家族的她有位大男人父親，向來已不滿她做珠寶設計師，而任美甲師更是丟架，但慶幸她還有位開明媽媽，由照顧她的起居飲食、鼓勵她轉行，以至資助她創業，也給予她無限量支持。

還記得中學時我很喜歡讀美術，且成績不錯，但有天卻被老師在同學面前當眾指摘，說我以為自己好叻，我曾有一刻有輕生念頭，幸而得母親及時發現及安慰，才不致鑄成大錯。

她更笑言，這童年陰影或許就是促使她希望繼續在設計一行發展的原因。「事隔多年，可能那位老師已經忘記了我，但我卻仍很介意，我覺得自己唔輸得，想做些成績給他們看，不想失敗，或許這也是一種原動力吧，讓我繼續堅持下去。」

▲ Coffee特別鍾情動漫痛甲，一直有留意一位日本師傅，他來港開課程時更專程去上堂。（受訪者提供圖片）

疫情打擊生意變零

然而，持續一年多的疫情對美容業打擊很大，美甲店是其中之一，她說影響最大的就是去年聖誕節，原本整個12月也預約爆滿，怎料因疫情爆發要停業，所有生意付之一炬。

其實疫情前每月生意也叫做有5位數，但疫情時只剩下幾千元，甚至是零。而且畫一套痛甲動輒3、4小時，但只賺幾百元，這門生意絕非能賺大錢。那我為何要堅持？只因我實在太喜歡這工作，我視每位客人是朋友，我在畫甲中找到成功感。或者多有多用，少有少用吧，我寧願賺少一點換取開心的工作環境。

▲ Coffee的一位婆婆熟客，每月都會畫一款公仔痛甲，亦因手上的皺紋成為她的招牌客。（受訪者提供圖片）

咖啡點指

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電話：9245 7462

記者︰黃依情