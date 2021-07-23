【空氣污染】受熱帶氣旋煙花外圍氣流影響　空氣污染嚴重情況料持續至周末

▲ 環保署料今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，情況將持續至周末。（經濟日報資料圖片）

受熱帶氣旋煙花外圍下沉氣流影響，本港今晨起空氣污染較平常嚴重。環保署料今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，情況將持續至周末。

截至下午2時，15個一般監測站當中，有10個均錄得健康風險達「甚高」水平，而位於塔門「一般監測站」的空氣質素健康指數達10；而3個路邊監測站中，中環及旺角均錄得健康風險達「甚高」水平，空氣質素健康指數達8。

環保署表示，受熱帶氣旋煙花外圍下沉氣流影響，本港今日大致天晴及酷熱，局部地區有煙霞，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，不利空氣污染物擴散；而日間的陽光有利光化煙霧現象，加速珠江三角洲區內臭氧及微細懸浮粒子的形成。

環保署自今晨起持續錄得比正常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，周末期間空氣污染仍會處於較高水平。

署方又引述天文台預測，預料一股西南氣流會在下週為華南沿岸帶來驟雨，預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

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責任編輯：陳正怡