【不離不棄】33歲男身高72cm猶如1歲嬰兒　智力正常無法工作爸爸抱足33年

▲ 33歲男子身高僅72cm，父親手抱33年。

湖北一名33歲男子身高72cm，智力正常，惟外表如1歲嬰兒，無法自理。父親因擔心兒子獨自在家，無人照顧，故與太太生下第二胎，讓他在弟弟陪伴下度餘生。

▲ 33歲的男子吳康，出生後身高停在1歲，經治療後增高至72cm。（影片截圖)

綜合內媒報道現在33歲的男子吳康出生後，身高停在1歲，3歲時僅高68cm，不能像常人般提取重物、出遠門，也不能上學、工作、談戀愛。家人外出後，他就在家裡打機、上網。吳康智力正常，思想成熟，父親想把他放在幼稚園，好讓自己安心工作。不過吳康很抗拒，認為無法交流，其後父親在家教他認字、讀書。

父親曾帶他去求診，醫生發現吳康大腦裡並無腦垂體，其骨骼年齡一直停留在幼兒時期。醫生建議人工注射生長激素，一年約可增高12cm，惟治療費用昂貴。為了治病，父親賣掉電器，並向親屬朋友求助。治療3個月後，吳康增高至72cm。為兒子日後生活著想，父親決定生第二胎。

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弟弟出生後，吳康見證比自己小5歲的弟弟吳飛長大，但自己卻停留在1歲的身高和外表。兩兄弟感情要好，吳飛表示，覺得自己有時反而像哥哥，知道自己有義務和責任照顧哥哥，從不覺得對方是負擔。為了哥哥，吳飛升讀大學時，放棄自己喜歡的計算機專業，聽從父親的意見，選擇了護理科。

不過，母親為照顧吳康，多年來承受巨大精神及經濟壓力，無法忍受下去，在吳康16歲那年離家出走。家庭重擔一下子落在父親身上，外出工作時只好把吳康留在家中。後來，父親重遇自己初戀情人宋鳳英，決定再婚。吳康起初難以接鈉，認為母親只有一個，但這位姨姨溫柔照料自己，令他漸漸改觀。

他很想找一份工作回饋家人，但其身體狀況根本無人聘請，故他只能留在家中打機、上網，等家人回來。他唯一可以去的，就是去家門口的小超市買零食，因為在結帳時，終於感覺到自己是個大人。

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責任編輯：羅嘉欣