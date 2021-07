【修例風波】林鄭月娥︰同情暴徒者都欠警隊一個道歉

▲ 林鄭稱,至今不認為當時推動修訂逃犯條例是錯誤。(資料圖片)

特首林鄭月娥表示,至今都不認為當時推動修訂逃犯條例是錯誤,認為是解說工作做得不好。她又認為,警方於修例風波期間,收到不公平對待,直言同情暴徒及與警方對立者,「都欠警隊一個道歉。」(They owe the police an apology.)

林鄭今接受港台英文節目時指,港區國安法實施後,國際間出現國安法削弱本港自由等「謠言」,她認為,這是外界對中央政府的偏見。對於有指國安法影響市民自由,林鄭反問:「我們失去了甚麼自由? 」(What sort of freedom have we lost ?),認為國家支持下,股市、樓市、科技和文化都蓬勃發展,而她作為行政長官,每日都受到攻擊,電台、報紙依然有批評政府的言論,反映本港仍有言論自由,受影響的只有縱容暴力和仇恨的言論。

林鄭在節目中更反問主持,是否相信反修例運動由前年6月開始?她認為,部分年輕人,尤其是1997年後出生的港青,有強烈的「反中」情緒,包括反對23條立法和反國民教育,又認為暴徒在修例風波中有大量裝備,是與過去有外部勢力干預有關。不過,她指,未能在節目中提出證據,因不少案件已進入司法程序,由特首提出證據不恰當。

林鄭續指,至今都不會認為,推動修訂逃犯條例是錯誤的決定,只是解說工作做得不夠好(I would not regard that as a wrong decision to press ahead with the ordinance amendment, but we have not done well in explaining. )她又認為,當時社會出現的不是政治問題,而是治安問題,有人扔汽油彈和磚頭,襲擊不同政見人士,強調即使對政府有不滿,亦不能將暴力合理化。

她表明,會做基本法23條立法的工作,未來亦會加強國民教育,形容香港正進入新時代,需重新檢視很多制度和政策,確保更全面準備落實「一國兩制」。

責任編輯:林曉君