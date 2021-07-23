【修例風波】林鄭月娥︰同情暴徒者都欠警隊一個道歉

▲ 林鄭稱，至今不認為當時推動修訂逃犯條例是錯誤。（資料圖片）

特首林鄭月娥表示，至今都不認為當時推動修訂逃犯條例是錯誤，認為是解說工作做得不好。她又認為，警方於修例風波期間，收到不公平對待，直言同情暴徒及與警方對立者，「都欠警隊一個道歉。」(They owe the police an apology.)

林鄭今接受港台英文節目時指，港區國安法實施後，國際間出現國安法削弱本港自由等「謠言」，她認為，這是外界對中央政府的偏見。對於有指國安法影響市民自由，林鄭反問：「我們失去了甚麼自由？ 」(What sort of freedom have we lost ?)，認為國家支持下，股市、樓市、科技和文化都蓬勃發展，而她作為行政長官，每日都受到攻擊，電台、報紙依然有批評政府的言論，反映本港仍有言論自由，受影響的只有縱容暴力和仇恨的言論。

林鄭在節目中更反問主持，是否相信反修例運動由前年6月開始？她認為，部分年輕人，尤其是1997年後出生的港青，有強烈的「反中」情緒，包括反對23條立法和反國民教育，又認為暴徒在修例風波中有大量裝備，是與過去有外部勢力干預有關。不過，她指，未能在節目中提出證據，因不少案件已進入司法程序，由特首提出證據不恰當。

林鄭續指，至今都不會認為，推動修訂逃犯條例是錯誤的決定，只是解說工作做得不夠好（I would not regard that as a wrong decision to press ahead with the ordinance amendment, but we have not done well in explaining. ）她又認為，當時社會出現的不是政治問題，而是治安問題，有人扔汽油彈和磚頭，襲擊不同政見人士，強調即使對政府有不滿，亦不能將暴力合理化。

她表明，會做基本法23條立法的工作，未來亦會加強國民教育，形容香港正進入新時代，需重新檢視很多制度和政策，確保更全面準備落實「一國兩制」。

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責任編輯：林曉君