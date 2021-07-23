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【東京奧運】女子重劍個人賽抽籤結果出爐　江旻憓佘繕妡或8強相遇

社會 16:27 2021/07/23

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女子重劍個人賽明日（24日）為劍擊項目展開戰幔。（資料圖片）

東京奧運今日（23日）開幕，大會今午（23日）為明日（24日）舉行的女子重劍個人賽進行抽籤，去屆16強止步、賽事8號種子的江旻憓，會處於上線區，在32強鬥秘魯選手María Luisa Doig Calderón；而首度參賽20歲的佘繕妡則在64強先鬥「ROC」（俄羅斯奧委會）代表Aizanat Murtazaeva，其後再對世界排名2、南韓選手崔仁晶；若兩人順利晉級8強，將會上演「港隊內訌」。

至於同樣首度參賽的連翊希，則編入下線區，會先在64強鬥新加坡選手Kiria Tikanah Abdul Rahman，晉級會再鬥2008年北京奧運銀牌得主、羅馬尼亞選手Ana Maria Popescu。

港隊女子個人重劍東奧賽程

08:00am

  • 【64強】佘繕妡 Vs Aizanat Murtazaeva（俄羅斯奧委會）
  • 【64強】強連翊希 Vs Kiria Tikanah Abdul Rahman （新加坡）

10:25am

  • 【32強】江旻憓 Vs María Luisa Doig Calderón（秘魯）

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：陳子謙

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