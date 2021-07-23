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【選委會】王冬勝等15名人大政協　率先通過資審會審查成為當然委員

政治 16:35 2021/07/23

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王冬勝等15人獲資審會確認，成為選舉委員會當然委員。（資料圖片）

候選人資格審查委員會今刊憲，公布15名港區人大代表及政協委員，循其有密切聯繫的相關界別分組登記為選舉委員會的當然委員，包括滙豐非執行主席王冬勝、信和集團主席黃志祥等。

新選舉制度下，由1500人組成選舉委員會中，當然委員共佔362席，其中立法會議員佔90席，港區人大政協佔190席。政府發言人指，該15名人大、政協將會被計入相應界別分組的名額，而有關界別分組通過選舉產生的委員數目則相應減少。

發言人解釋，資審會決定先審查以密切聯繫，在其他界別分組登記的人大、政協的登記申請，是為趕及讓總選舉主任可及時公布，需由每個界別分組選出的選委會委員席位數目。目前尚有311份已提交的選委會當然委員登記申請待資審會審查。

獲裁定為有效的登記名單如下：

  • 商界（第一）：王冬勝
  • 金融服務界：李月華
  • 酒店界：胡文新
  • 地產及建造界：黃志祥
  • 教育界：黃均瑜
  • 醫學及衞生服務界：李國棟
  • 社會福利界：王䓪鳴、李家祥、陳勇
  • 體育、演藝、文化及出版界：鄭禕
  • 科技創新界：楊建文
  • 同鄉社團界：吳換炎、周群飛、龔俊龍
  • 基層社團界：潘蘇通

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記者：林曉君

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