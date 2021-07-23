【海外升學】昔日會考滿江紅赴美考入神校　史丹福面試官：要有貢獻社會的心

▲ 趙敬賢指出，史丹福大學最希望取錄有熱誠、願意貢獻社會的學生。

曾經是香港公開試的失敗者，趙敬賢（Leo）赴美升學後找到人生方向，從「野雞大學」考上著名學府史丹福大學，投身創科研究，取得多達7個專利。返港後成為創業導師和顧問，並為母校史丹福大學擔當海外校友面試官，他表示，校方希望取錄有熱誠、願意為社會貢獻的學生。

赴美留學改寫命運

中學時就讀本港工業學校的Leo，會考滿江紅，只有一科物理合格，無法留港升學。父母好不容易籌錢讓他赴美升讀社區大學（Community College），他知道這是自己最後的機會，開始發奮讀書，成績大躍進。

在教授鼓勵下，他報考了美國公開試，憑著在TOEFL及SAT的佳績，考入「神校」史丹福大學，主修統計學和電腦科學，再入研究院修讀工程經濟學碩士課程。

畢業後，Leo曾短暫於華爾街做過iBanker，但很快他就認清，自己志不在此，返回矽谷投身創科研究，先後開設多間公司，取得7個科研專利。他在2017年受邀回港，擔任創業導師和顧問。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

擔當史丹福面試官

Leo指出，所有在史丹福畢業的校友都有一個義務，就是需要在其所在的地區，為母校招生擔當面試官。校友需要登記，並完成一個程序，知道學校的收生準則和要求，才能成為校友面試官。

雖然不能透露收生細則，但可以分享面試大方向。Leo表示，學業成績在當年他入學時非常重要，但如今卻不是最重要的考量。史丹福大學作為在世界上有一定貢獻的學術團體，最希望取錄有熱誠、願意貢獻社會，並且有創意的學生，而這些特質可以從學生的課外活動一窺。

▲ Leo返港後，成為創業導師及顧問，更為母校擔當面試官。（黃建輝攝）

他發現，近年學生的Portfolio非常豐富，課外活動編排得密密麻麻，可見家長希望把孩子培養成全才。不過，這些學生卻有機會是「高分低能」，

如果你放他在某個領域，可能他做得很好，但若放在一個專題研習，在一個開放的世界解決問題，他的表現可能就較遜色。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

面試場所隨意

Leo亦會質疑學生是否真的熱衷於如此多項活動，還是只是受父母所迫，填鴨式默默接收。他會抽1至2項課外活動來發問，了解學生為甚麼參與、有甚麼成果或效應。

課外活動不能為做而做，最重要是找到學生本身的自我，而學生真正需要貢獻的是他們的價值，製造價值（value creation）才是年青人應該尋找的方向。

與學生的面試，多數是在一個很隨意、開放的環境，例如咖啡室、公園等，Leo認為，在一個真實隨意的環境，才能真正了解學生，而不是像工作面試強行粉飾自己。

Leo從會考1科合格到史丹福碩士，專訪【按此連結】。

同場加映：子女幾歲最適合出國留學？ 鄧藹霖分享如何為兩兒準備英國留學

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：林愛娜