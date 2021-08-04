【校長訪問】堅守為孩子走多步首屆升中成績驕人 宣基坪石校長：最後3年聚焦做好升中銜接

▲ 區校長與團隊親自拜訪多間中學了解。

6年前為應付學額增長，區詠恩校長接手開辦有時限學校——基督教宣道會宣基小學(坪石)，她本著「為孩子走多一步」的初心，將學校打造成Happy School。6年後第一屆學生畢業升中，成績令人鼓舞，區詠恩校長連說感恩，也證明愉快學習對學生成長利大於弊，她指餘下3年將聚焦做好高小課程以升中預備，「我們不是只聚焦培養學生入Band1中學，而是入最適合的學校。」

時間倒流回到2015年， 區詠恩校長在丈夫的支持下，接手開辦宣基（坪石）小學，校舍選址在坪石邨一間停辦的小學。校舍破舊不堪，由零開始逐步改建，區校長的丈夫更辭職7個月，義務幫忙參與改建學校工程，說起丈夫，她甜絲絲地說「感恩！」

令她記憶猶新的是，首屆家長會舉辦的時候，學校仍然沙塵滾滾，最後只能借場舉行，她當日特意去買了5條廁紙帶去家長會，區校長坦言，「子女被派到一間連校舍都未成型的學校，我擔心有家長會喊！」

6年過去了，首屆畢業生離開學校時，臉上掛著的是笑容，學校的角落也留下畢業生的卡片，上面寫滿感人肺腑的道謝說話。首屆畢業生還相約在今年9月1日，回到母校會面。

▲ 學校用了6年時間改造，到處盡顯心思。（柯雅珺攝）

▲ 學校還有3年便完成使命。（柯雅珺攝）

▲ 區校長指，未來3年將聚焦高小課程及升中銜接。（柯雅珺攝）

▲ 第一屆畢業生在學校留下感謝字句。（柯雅珺攝）

▲ 學校舉辦首屆畢業禮，收到友好中學的賀函。（柯雅珺攝）

▲ 區校長暫時沒有想自己的去向，專注為每個孩子走多一步。（柯雅珺攝）

為孩子走多一步

從老師轉做校長，區校長的初心不變，言語之間不停強調「為孩子走多一步」。為了令學生愉快學習，SK2的功課量適中，並保留了宣基傳統，不設精英班，小一和小二不設考試，以持續評估代替，三、四年級再逐漸安排考試，幫學生面對公開試和升中壓力。令區校長難忘的是，有個家長感觸地對她說，

校長，多謝你！多謝你俾翻時間孩子，讓他們放學後有45分鐘去玩！

為了增加學生對學校的歸屬感，她引入「校中校」做法，將層樓分別命名為信家、望家和愛家（各有1班小三、1班小二和3班小一），各層設立家爸媽（資深老師）和家員（班主任）等共9至10位老師，儼如各層成為一間獨立學校，老師在該樓層的教員室可以處理所有班務。

為學生尋找最適合的老師

有時限學校只開辦9年，招聘老師毋庸置疑是個難題，區校長會主動向面試的老師說清楚情況，甚至會安排他們試教或試堂，提早體驗學校的教學模式。6年來，她面試的老師多達150名，問到招聘準則，她毫不猶豫地回答，「要用心去疼惜我們的孩子！」

我們學校嘅老師是辛而不苦，流過很多眼淚！

區校長補充，學校不少老師都是久休復出的「媽媽級」老師，考慮到「媽媽級」老師需要兼顧教學及家庭，學校更專門為老師設置了0.3、0.5或0.7的合約，雖然加重行政工作，但為學生走多一步，區校長都覺得相當值得。

學校有時限，但資源無限。說起學校，區校長如數家珍，她稱學校是社區學校，疫情前會組織家長義工隊，甚至安排學生走入社區探訪老人，令學生學會關心長者；學校舉辦「專場專教」，充分利用附近社區設施，例如羽毛球去牛池灣體育館上，部分體育項目也到牛池灣公園上；學校更歡迎流浪貓寄居，「流浪貓是最好的生命教育老師，喚醒學生對生命的尊重」；為了讓每個孩子都有發揮的機會，學校盡量不錯過坊間舉辦的活動，甚至安排學生在社區表演，提高自信心。

Happy School不等於成績差

有時限學校沒有往屆的升中成績作參考，會否影響學生的派位結果？在處理首屆畢業生升中問題時，區校長和負責升中的老師特意拜訪了觀塘區不同的中學，更安排學生去中學親身體驗，她坦言

我們不是只聚焦培養學生入Band1中學，而是入最適合的學校。

為了協助學生順利升中，學校更特意為學生設計了升中錦囊，幫助學生準備升中面試，連個人自我介紹都是度身訂造，充分表達出學生的個性，「我們會根據學生的面試日期，安排他們回到學校進行實戰！」

▲ 學校為學生準備的升中錦囊。（鄺嫻攝）

首屆學生升中成績驕人，首輪直資及自行派位或錄取的學生人數，佔全級44%；在統一派位階段，83%獲派第一志願中學，92%獲派首三志願中學，不少學生更獲派華英中學、旅港開平商會中學、聖言中學、順利天主教中學等英文中學。

送走了首屆畢業生，學校現在只剩下小四至小六學生，問及未來幾年的打算，區校長指集中做好高小課程及升中預備。誰說Happy school只玩不學，正如校長所說，「玩，也是學習人際關係的相處！」

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記者：鄺嫻