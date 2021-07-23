【校長專訪】12人應試出產3名IB狀元　優才書院校長︰讀IB不一定是最叻的學生

▲ 優才（楊殷有娣）書院有12名學生應考IB，首次誕生3名IB狀元。

應屆國際文憑大學預科課程（IBDP）滿分45分的狀元人數倍增，本港出產130名IB狀元。其中位於將軍澳的直資學校優才（楊殷有娣）書院有12名學生應試，首次誕生3名IB狀元，考生整體平均分為41.6分，較全港平均38.9分，高出2.7分。

本年第二屆學生應考IB即獲佳績，優才（楊殷有娣）書院校長譚國偉博士讚揚師生的努力，表示對成績很滿意。全球IB狀元人數激增，受疫情影響下，有國家或地區可選擇不考試，而本港則決定考試，譚校長認為評分上「難以用一把尺」，因此雖然該校喜誕3名狀元，但他謙稱不能太過沾沾自喜。

第二屆應試首誕3名IB狀元

優才書院於2006年創校至今16年，開校之初已有家長向學校提出可否開辦IB課程，當時校方開始籌劃，可惜經過約兩年時間準備就緒後，卻因沒足夠學生選讀IB而未能成事，大部分學生傾向中學文憑試（DSE）課程。譚校長坦言曾感到失望，不過當時只好暫擱IB，集中火力為學生準備DSE。

▲ 優才（楊殷有娣）書院校長譚國偉博士表示，讀IB講求自律性。（程志遠攝）

直至4年前左右，家長漸漸發現IB的優勢，書院決定重推IB，去年第一屆17名學生應考IB，100%升讀大學。今年有12名IB考生，最終出產3名狀元，當中2人分別赴英國劍橋大學及倫敦國王學院升學，另一名狀元留港讀醫。

IB講求英語能力及自律性

譚校長一直希望修讀IB課程的學生人數達一班約30人，但這兩年不足20人，他明白「始終是新辦IB的學校，家長未必有信心」。有意選讀IB的學生需經過面試，除了要達到基本的學科分數外，校方會留意學生的性格和能力是否適合讀IB。譚校長表示︰

IB講求英語能力及自律性，讀IB不一定是最叻的學生，有少部分能力稍弱的學生性格適合讀IB。

兩輪面試見學生及家長

優才書院中一設140至150個學位，扣除小學部學生一條龍直升，大約可招收一班約24至25名外校生，視乎小學部的升讀人數而定。由於學校推行自訂課程，程度比一般學校教快半年，因此較難於中二至中五插班，有意安排子女入讀該校的家長，可循中一入學申請途徑考慮。

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譚校長講解該校中一收生要求，申請人最好有多於一項才華，中英數三科最少具備1A和2B成績，以及操行達B+或以上。收生準則為學術成績及面試表現各佔35%，操行及獎項與課外活動各佔15%。經筆試後篩選學生參加面試，面試以英語及普通話進行。

第一輪面試學生與家長分開面見，學生需參加小組活動及體驗活動，如學科體驗。家長方面，譚校長想了解家長是否知道學校的強弱項及特色、對子女的要求、理想學校是怎樣等。

獲取錄後需參加課程

至於第二輪面試揀選適合的申請人及其家長，透過傾談深入了解每個家庭，從中留意親子表現，例如家長會否過份保護子女、為孩子搶答問題。當適合的申請人獲取錄後，他們需參加為期約15至20周的課程，每周一堂，包括中英數及科學，家長亦需參加4堂課，每月一堂。譚校長解釋︰

家長透過課程了解學校理念，千萬不要因「誤會而結合，了解而分手」。家長想找理想的學校，我們亦想找理想的家長。

現時優才書院中一至中六（G7-G12）全年學費由$38,280至$42,680不等，至於中五至中六（G11-G12）IB課程學費則為$85,580。

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記者：駱秀玲