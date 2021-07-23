【親子好去處】海港城Pixar Fest期間限定店主題商品新登場　12款全新角色圖案壓印+限量版紀念金幣

▲ Pixar Fest由7月23日 (明日) 起將加入新的元素，推出12款全新角色圖案壓印及期間限定店獨家主題商品。（圖片由海港城提供)

海港城與迪士尼及彼思攜手舉辦的首個Pixar Fest，自6月30日開幕起大受歡迎。由7月23日起至8月15日，推出12款全新角色圖案壓印。完成任務後，更有機會換領於8月推出的限量版紀念金幣，而期間限定店亦加推獨家主題商品。

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12款壓印換上新圖案 集齊印章有驚喜

「明信片集印之旅」活動中可換購1套12張電影紀念明信片，走訪12個場景並親手壓印電影紀念章。由7月23日起，12個熱點壓印處的印章也會換上新圖案，由原來的電影標誌換上角色圖案。

明信片集印之旅 內容 以HK$50即可換購電影紀念明信片1套12張；向工作人員展示已壓印的12張明信片 (所有紀念章必須正確地壓印於相應的明信片上) ，登記成爲Harbour Cityzen會員，可額外以HK$20換購Pixar Fest海報1張。 時間 上午11時至晚上8時 地點 、海運大廈展覽大堂、港威商場大堂I

換領限量版「Pixar Fest @海港城紀念金幣」

為慶祝彼思動畫製作室成立35週年，海港城與彼思將於8月特別推出限量版「Pixar Fest @海港城紀念金幣」。金幣及封套均以彼思標誌性的Pixar Ball and Lamp為設計靈感，而金幣背面則是Pixar Fest的活動標誌。

限量4000個的紀念幣每個都配有編號，獨一無二。而且，不作公開發售。

任務 購買Pixar Fest毛巾及Pixar Fest明信片套裝 (合共HK$100) 於pass.harbourcity.com.hk登記成爲「Harbour Cityzen」，獲得紀念金幣電子換領証一張 參加「明信片集印之旅」(必須為7月23日起推出之全新印章圖案) 下載免費手機應用程式「Harbour Cityzen」，並拍攝任何1張「AR體驗」的照片 於以下換領地點出示集齊壓印的明信片、「AR體驗」照片及有效之電子換領証即可換領限量版紀念金幣一枚 (紀念金幣非純金，只作收藏紀念之用) 換領時間 上午11時至晚上8時 換領地點 海運大廈展覽大堂、港威商場大堂I

5大人氣電影場景結合AR拍照體驗

大家可於五個場景，包括《海底奇兵2》、《超人特工隊2》、《怪獸大學》、《反斗奇兵4》及《沖天救兵》，透過擴增實境 (AR) 技術與不同角色互動。

AR體驗介紹及短片：【按此】

場景 《海底奇兵2》繽紛深海歷險 《超人特工隊2》超能積積無處不在 《怪獸大學》 門後的驚嚇專員 《反斗奇兵4》 巨型胡迪與巴斯光年 《沖天救兵》 升空探險歷程 地點 「海運觀點」 海洋中心二階海景長廊 海洋中心四階露天平台 港威商場大堂II 「海運觀點」

時間:上午10時至晚上10時

下載免費手機應用程式「Harbour Cityzen」:

App Store【按此】/Google Play【按此】

加推會場限定彼思電影主題商品

7月下旬起更會加推出多款獨家主題商品，包括環保購物袋、手機殼、行動電源、手挽袋及T恤等。此外，現場設有Jumbo Size的勞蘇CosRider，以及《反斗奇兵》、《超人特工隊2》和《怪獸公司》的打卡影相位。

詳情:

時間：中午12時至晚上9時

地點：海港城海運大廈展覽大堂

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責任編緝：張懿慧