【MIRROR X ERROR】肥仔誤將排球擊中高層魯庭暉　ERROR謙稱新人不與TVB比較

▲ ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡一同接受TOPick訪問。

ViuTV派出MIRROR及ERROR總動員出動，齊齊前往屯門市廣場出席，為「ViuTV夏日電視賞」造勢。

十六子在台上玩遊戲，其中，肥仔在「力圖打排球」的環節時失手，將排球打到ViuTV高層魯庭暉身上，台上的MIRROR及ERROR成員隨即走向肥仔那邊指責他，肥仔其後也為自己的失誤向魯生道歉。

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ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡一同接受TOPick訪問，他們感謝一眾「404」通宵排隊霸位應援，並分享最近的工作。

近日是否很多工作？

193：我們ERROR向來都是電視台藝員來，當然多電視台工作。

保錡：你看見我們講波，遲些可能講馬，游泳、排球、劍擊也要講。

193：應該是體育界我們都「撈晒嫁喇」。

保錡：遲些NBA可能也有你份。

193：我想講NBA，我們ERROR可以「撈晒」全台所有體育工作。

肥仔：我桌球。

Dee：高爾夫球，因為我沒那麼高級便想要那麼高級，走上上流就是靠這次。

193：我們ERROR就是希望「撈晒」全台的體育節目。

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▲ ERROR現身公開活動。（陳家瑩攝）

奧運沒法睡眠？

193：也不是。

保錡：運動員也會睡覺，我們怎會沒法睡覺。

193：東京時差不了太多，絕對有得睡覺的。

看見這麼多Fans有何感覺？

193：很開心，多謝他們支持，知道很辛苦有些需要排通宵。看見他們都很乖、很守秩序沒推撞、弄爆玻璃，很感恩。

Dee：怕他們會焗親、暈低，但現在看來都沒甚麼。

193：出這些活動最重要安全。

肥仔：我們ERROR好似未經歷過有那麼多人在同一個場合內。

193：之前開過騷，但都不知是否有這麼多人。

Dee：我們是靠MIRROR而已。

193：如果只有我們，那些Fans應該可以全部都坐在前面的凳，托MIRROR的鴻福。

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兩邊Fans一人叫一次，互鬥？

ERROR：有嗎？

肥仔：剛才司儀說話都聽得不太清楚，Fans叫甚麼我們都分不清。

193：兩邊不是在鬥，是兩邊都愛護ViuTV的藝人，MIRROR Fans喜歡ERROR，ERROR Fans又喜歡MIRROR。

Dee：我以為一直在大叫啟華（何啟華）。

193：那麼你就真的錯了。

TVB今天也有活動，兩台大戰有沒有信心？

193：我們都是做好自己。（眾人推舉「一哥何啟華回應」）

Dee：我就這樣看的。（安靜）

193：我覺得他是怕說錯話所以不敢亂講，我幫他說，我們真的是做好自己，沒有覺得那個台收視好一點。只要做好自己自然多人看。

肥仔：奧運方面所播放的項目可能兩邊都會不同。

保錡：始終我們ViuTV藝人都是全力以赴做到最好，我們新人來的，沒有要跟別人相比，我們都是剛開始入娛樂圈，

都是在努力做自己想做的事。今次第一次接觸奧運其實很開心，很感動能夠接觸這個盛事。

Dee：要贏人先要贏自己。

193：嘩！你們抄別人的Slogan。我們台有沒有一些Slogan？

保錡：ViuTV好嘢囉！

Dee：夏日電視賞！

▲ MIRROR與ERROR。（陳家瑩攝）

被指是矛蠆王的193於《水著考有feel》有甚麼發揮？

193：今次有點難度，水著方面我們四個已經輸蝕了。

肥仔：平時我們可以收藏很多東西在身，今次剩下條底褲不知可以塞些甚麼在內。

193：底褲？是他而已，我的不是！

保錡：覺得公司今次要正視下，四個鬥十二個，我們之前為何要「矛」是我們根本就體力不繼，玩完一天翌日又再拍，

其實沒可能再玩，手、腳、腰酸背痛，你知道的，沒法Claim按摩錢的，第二日唯有出矛招，可以少一些體力。

肥仔：次次最大力的Alton對着我，你們算是很好了。

保錡：阿Dee是最好的，因為他是「ViuTV雷王」，純粹玩Hea，只是做場戲給大家看。

193：如果今次著水著我們也很厲害，那些肉都很鬆。我一定加背心及貼乳貼，那麼我們都不可以露點。

肥仔：隔離也有些肉很鬆的，兩個字，跟我一樣。（暗示姜濤但無人敢講）

拍水著節目有沒有想過減肥？

肥仔：我只為MV減，沒有為節目減。

193：他減肥是假的，他吃沙律但同時加很多醬，又會喝很甜的飲品，如汽水。

保錡：我有條橋可以Sell廣告客戶，如果你成功減肥由肥仔變瘦仔，那便屈機了。

Dee：肥仔不是減肉體是減靈魂，所以視覺上看不到。

記者：梁樂欣、陳家瑩、劉卓姿

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